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2023-03-02
Число жертв удару по житловому будинку у Запоріжжі продовжує зростати: під завалами шукають дитину
У ніч на четвер, 2 березня, близько 01:30, російська армія завдала ракетного удару по п'ятиповерховому житловому будинку в Запоріжжі. На даний момент відомо про загибель чотирьох людей, вісім отримали поранення, ще п'ятеро вважаються зниклими безвісти, серед них одна дитина.
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, інформує
Зазначається, що росіяни вдарили по мирному кварталі ракетою ЗРК "С-300". П'ятиповерховий будинок частково зруйнувався. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено також розташовані поруч багатоповерхівки, постраждав і автотранспорт місцевих мешканців.
"На місці події працюють слідчі. Продовжується пошуково-рятувальна операція. Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Олена Руденко, Апостроф