Число жертв удару по житловому будинку у Запоріжжі продовжує зростати: під завалами шукають дитину

У ніч на четвер, 2 березня, близько 01:30, російська армія завдала ракетного удару по п'ятиповерховому житловому будинку в Запоріжжі. На даний момент відомо про загибель чотирьох людей, вісім отримали поранення, ще п'ятеро вважаються зниклими безвісти, серед них одна дитина.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, інформує Апостроф .

Зазначається, що росіяни вдарили по мирному кварталі ракетою ЗРК "С-300". П'ятиповерховий будинок частково зруйнувався. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено також розташовані поруч багатоповерхівки, постраждав і автотранспорт місцевих мешканців.

"На місці події працюють слідчі. Продовжується пошуково-рятувальна операція. Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.