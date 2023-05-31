Аль Пачіно знову стане батьком: дитину акторові подарує його дівчина, яка молодша на 53 роки

53-річна різниця у віці не стала на шляху справжнього кохання. Аль Пачіно та його кохана Нур Альфаллах чекають на першу спільну дитину.

82-річний Аль Пачіно та його 29-річна дівчина стануть батьками

Для американського актора італійського походження майбутнє маля буде вже четвертим спадкоємцем.

Зі своєю молодою коханою Аль Пачіно зустрічається з квітня 2022 року. Закоханих зняли разом, визначивши, що дівчина перебуває на восьмому місяці вагітності. Фотографії потрапили у розпорядження видання TMZ. А потім в інтерв'ю PEOPLE чудові новини підтвердив представник актора.

82-річний Аль Пачіно та його 29-річна дівчина стануть батьками

Зазначається, що 82-річний Аль Пачіно та 29-річна Нур Альфаллах насправді таємно проводили час після пандемії, а вперше разом їх помітили разом у квітні 2022 року за вечерею у ресторані.

82-річний Аль Пачіно та його 29-річна дівчина стануть батьками

У актора є троє дітей, яких він ділить із двома іншими жінками: 33-річна дочка Джулія Марі, народжена від тренера з акторської майстерності Яни Таррант, та 22-річні близнюки Антон та Олівія від актриси Беверлі Д'Анджело.

Нагадаємо, Борис Джонсон стане батьком у восьмий раз. Дружина британського екс-прем'єра назвала дату пологів.


Анастасия Березовская, Тудей





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