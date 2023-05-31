Аль Пачіно знову стане батьком: дитину акторові подарує його дівчина, яка молодша на 53 роки

53-річна різниця у віці не стала на шляху справжнього кохання. Аль Пачіно та його кохана Нур Альфаллах чекають на першу спільну дитину.

Для американського актора італійського походження майбутнє маля буде вже четвертим спадкоємцем.

Зі своєю молодою коханою Аль Пачіно зустрічається з квітня 2022 року. Закоханих зняли разом, визначивши, що дівчина перебуває на восьмому місяці вагітності. Фотографії потрапили у розпорядження видання TMZ. А потім в інтерв'ю PEOPLE чудові новини підтвердив представник актора.

Зазначається, що 82-річний Аль Пачіно та 29-річна Нур Альфаллах насправді таємно проводили час після пандемії, а вперше разом їх помітили разом у квітні 2022 року за вечерею у ресторані.

У актора є троє дітей, яких він ділить із двома іншими жінками: 33-річна дочка Джулія Марі, народжена від тренера з акторської майстерності Яни Таррант, та 22-річні близнюки Антон та Олівія від актриси Беверлі Д'Анджело.

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