Кетрін Зета-Джонс у жовто-синій сукні у глибокому вирізі на грудях вразила ефектною фігурою

Британська актриса Кетрін Зета-Джонс повернулася до Великобританії, щоб відвідати церемонію нагородження премії BAFTA. Для виходу на публіку успішна артистка та зірка фільмів про Зорро обрала сукню у жовто-синіх кольорах з ефектним декольте, прозорою спідницею та блискітками.

У жовто-синій сукні з глибоким вирізом на грудях: Кетрін Зета-Джонс вразила новим виходом у світ

Червону килимову доріжку дружина Майкла Дугласа прикрасила в елегантному вбранні від бренду Tony Ward – лівано-італійського модельєра Тоні Уорда, якого називають «архітектором деталей». Дизайнер черпає натхнення у сучасній архітектурі, представляючи скульптурні форми, створюючи нові техніки та граючи з межами світла та прозорості.

Кетрін Зета-Джонс одягла довгу сукню з жовтою спідницею та довгим багатошаровим шлейфом, який перейшов у синій колір на грудях. Асиметричне плече та ефектний виріз на грудях зробили образ ще ефектнішим. Не обійшлося без данини тренду на прозорість та блискітки.

У жовто-синій сукні з глибоким вирізом на грудях: Кетрін Зета-Джонс вразила новим виходом у світ

Образ актриса завершила елегантними босоніжками, волосся залишила розпущеним, а в макіяжі зробила акцент на очах.

"Сьогодні на BAFTA!!! Мала честь повернутися на свою батьківщину, щоб представити найкращий фільм "На західному фронті без змін". Браво!" - зазначила у публікації Кетрін Зета-Джонс.

У жовто-синій сукні з глибоким вирізом на грудях: Кетрін Зета-Джонс вразила новим виходом у світ

Шанувальники захопилися зовнішнім виглядом зірки і залишили масу компліментів під публікаціями.

Нагадаємо, 53-річна Кетрін Зета-Джонс здивувала зовнішнім виглядом на рідкісному фото у купальнику.


Анастасия Березовская, Тудей





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