Кетрін Зета-Джонс у жовто-синій сукні у глибокому вирізі на грудях вразила ефектною фігурою

Британська актриса Кетрін Зета-Джонс повернулася до Великобританії, щоб відвідати церемонію нагородження премії BAFTA. Для виходу на публіку успішна артистка та зірка фільмів про Зорро обрала сукню у жовто-синіх кольорах з ефектним декольте, прозорою спідницею та блискітками.

Червону килимову доріжку дружина Майкла Дугласа прикрасила в елегантному вбранні від бренду Tony Ward – лівано-італійського модельєра Тоні Уорда, якого називають «архітектором деталей». Дизайнер черпає натхнення у сучасній архітектурі, представляючи скульптурні форми, створюючи нові техніки та граючи з межами світла та прозорості.

Кетрін Зета-Джонс одягла довгу сукню з жовтою спідницею та довгим багатошаровим шлейфом, який перейшов у синій колір на грудях. Асиметричне плече та ефектний виріз на грудях зробили образ ще ефектнішим. Не обійшлося без данини тренду на прозорість та блискітки.

Образ актриса завершила елегантними босоніжками, волосся залишила розпущеним, а в макіяжі зробила акцент на очах.

"Сьогодні на BAFTA!!! Мала честь повернутися на свою батьківщину, щоб представити найкращий фільм "На західному фронті без змін". Браво!" - зазначила у публікації Кетрін Зета-Джонс.

Шанувальники захопилися зовнішнім виглядом зірки і залишили масу компліментів під публікаціями.

Нагадаємо, 53-річна Кетрін Зета-Джонс здивувала зовнішнім виглядом на рідкісному фото у купальнику.