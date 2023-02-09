Українка народила 18-ту дитину: старшій дочці – 24 роки

Українка народила 18-ту дитину: старшій дочці – 24 роки

У місті Рівне 43-річна жінка народила 18-ту дитину.

Про це повідомляє ZAXID.NET. Головна лікарка Рівненського перинатального центру Вікторія Єнікеєва уточнила, що породілля 1979 року народження, мешкає у Сарнах.

Пологи відбувались оперативним шляхом. Відомо, що з новонародженою дівчинкою все добре, дитина народилась доношеною.

Як повідомили на сторінці Рівненського обласного перинатального центру, пологи відбулись у вівторок, 7 лютого. Жінка народила дівчинку, вагою 3,3 кг та ростом 55 см. Це вже 18-та дитина в родині. Наразі в сім'ї виховують 12 хлопчиків та шістьох дівчаток. Найстаршій доньці – 24 роки.

пологи, вагітність

Старша донька разом із новонародженою сестричкою, яка народилась 7 лютого

«Війна в країні змусила багато переосмислити, та народження діток завжди буде прекрасним стимулом для віри в найкраще майбутнє. Вітаємо і радіємо з родиною», – зазначають в перинатальному центрі.


Олексій Іонов, politeka.net





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