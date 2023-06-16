Загальна мобілізація: які строки оскарження постанови ВЛК

Бувають ситуації коли необхідно це зробити.

В Україні оголошена загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення РФ . В цей час чоловіки призовного віку отримують повістки та проходять військово-лікарську комісію (ВЛК). Трапляються ситуації, коли військовозобов’язані або військовослужбовці не згодні з рішенням ВЛК та хочуть його оскаржити, інформує ZN.ua .

Юрист Ілля Шипко розповів , в які строки можна оскаржити постанову ВЛК.

Він нагадав, що постанова ВЛК – це рішення військово-лікарської комісії про стан здоровя військовозобовязаного та його придатність до служби.

Є два способи оскаржити постанови ВЛК:

Перший спосіб – звернутися до ВЛК вищого рівня або до ЦВЛК. Тобто, це подання скарги до органу вищого рівня. Обираючи даний спосіб оскарження варто розуміти, що в скарзі потрібно детально описати всі моменти з якими не згідний військовозобов’язаний та за можливості надати додаткові документи, які підтверджують стан здоров’я скаржника. Розгляд таких звернень відбувається відповідно вимогам Закону України «Про звернення громадян».

Другий спосіб – оскарження в судовому порядку. В даному випадку необхідно подати позовну заяву в порядку адміністративного судочинства.

Строк для звернення до суду для оскарження висновків ВЛК становить шість місяців з дня отримання висновку ВЛК, якщо такий висновок не оскаржувався в адміністративному порядку, та три місяці, якщо такий висновок оскаржувався до вищої ВЛК, з дня отримання висновку такої вищої ВЛК за результатами розгляду відповідного звернення.

Юрист наголосив, що оскарження постанови ВЛК не зупиняє її дії. Тобто, якщо військовозобовязаного визнано придатним до проходження військової служби, то його можуть мобілізувати незважаючи на оскарження постанови ВЛК. Але при судовому оскарженні можна подати заяву про забезпечення позову шляхом зупинення дії оскаржуваної постанови до ухвалення судового рішення.