Шерон Стоун у прозорій сукні та з розведеними ногами знялася для глянцю

Шерон Стоун стала героїнею відвертої фотосесії для глянцю. 64-річна американська актриса постала у прозорій сукні з рюшами та розведеними ногами. Вона повторила культову сцену із фільму "Основний інстинкт".

У прозорій сукні та з розведеними ногами: 64-річна Шерон Стоун повторила сцену із “Основного інстинкту“

Кінодіва зіграла у багатьох фільмах, проте її роль фатальної спокусниці Кетрін Трамелл принесла їй світову славу і стала найяскравішою у кар'єрі. Шерон Стоун знялася для іспанського журналу Harper's Bazaar. Вона виглядала чудово, представши в провокаційному образі.

У прозорій сукні та з розведеними ногами: 64-річна Шерон Стоун повторила сцену із “Основного інстинкту“

Лауреат премій "Еммі" та "Золотий глобус" приміряла чорну сукню з прозорими рюшами та золотистим коміром. Шерон підкреслила талію шкіряним поясом. Аутфіт доповнили колготки в сіточку, мереживні чоботи на невисоких підборах. Голову знаменитості прикрасив капелюх із зав'язками.

У прозорій сукні та з розведеними ногами: 64-річна Шерон Стоун повторила сцену із “Основного інстинкту“

Стилісти зробили Стоун ефектне стильне укладання на короткому волоссі. Блакитні очі голлівудської красуні виділили золотистими тінями з глітером та тушшю. Губи красуні відтінила помада.

Колишня модель позувала на високому чорному стільці. Вона широко розвела ноги, як зробила героїня культового фільму за її участю. Шерон засміялася, дивлячись у камеру.

У прозорій сукні та з розведеними ногами: 64-річна Шерон Стоун повторила сцену із “Основного інстинкту“

Шанувальники актриси захопилися її красою та сміливістю.

"І в зрілому віці - шикарна жінка", "Цікаво, але не вульгарно", "Прекрасна", "Як вам йде таке вбрання", "Королева провокацій", "Неймовірна, бешкетна красуня!", "Ви свої 64 роки така ж розкута, як у 25", "Любимо, ви супер!" – прокоментували фоловери.

Нагадаємо, раніше повідомлялося у Шерон Стоун нещодавно виявили рідкісну пухлину. Артистці знадобиться тривале лікування.


Ловіцька Леся, Тудей





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