Шерон Стоун у маленькій чорній сукні з розрізом до стегна приголомшила зовнішнім виглядом

Дивлячись на Шерон Стоун, важко сказати, скільки їй років насправді. Американська актриса і колишня модель вирішила старіти природно, але робить це настільки елегантно та красиво, що не може не викликати захоплення.

Нещодавно 64-річна зірка взяла участь у перформансі для живого виступу британського співака Сема Сміта на американському телешоу. Зірка викликала фурор своєю першою появою на публіці після несподіваної операції.

У листопаді минулого року вона повідомила, що через лікарську помилку у неї розвинулася велика фібоїдна пухлина, яку потрібно видалити. Операція пройшла успішно, за кілька місяців Шерон Стоун відновилася та повернулася до шоу-бізнесу.

На афтерпаті після виступу зірка фільму "Основний інстинкт" з'явилася у маленькій чорній сукні з короткими рукавами, класичним декольте та розрізом на спідниці до стегна.

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Образ Шерон Стоун завершила колготками в сітку, які знову повернулися в моду, туфлями на високих підборах та масивними трендовими сережками. Волосся вона поклала в красиві голлівудські локони, а в макіяжі зробила акцент на губах за допомогою червоної помади.

Нагадаємо, 64-річна Шерон Стоун у золотому боді здивувала несподіваною появою на публіці та стрункою фігурою.