64-річна Шерон Стоун у компанії мами та синів здивувала зовнішністю: "Дуже виросли!"

Шерон стоун, скрін

Знаменита актриса Шерон Стоун у компанії близьких людей показала досить нетиповий образ.

Зазвичай артистка тримає особисте життя подалі від уваги камер, не говорить про сім'ю та надає їм самим вирішувати, що має бачити публіка. Тим не менш, іноді зірка показує рідкісні фото зі своїх сімейних зустрічей:

«Обід із бабусею» – лаконічно написала Стоун.

У мережі одразу ж обговорили день родини Шерон:

«Ооооочень красиво ?? Яке миле фото у вас усіх, і подивіться на 3 хлопчиків ?; Обід сам собою є їжею; Обід із друзями - це привід; Обід з сім'єю - це скарб!; Твоя мама добре виглядає!; Яка чудова сім'я ?; Вона виглядає приголомшливо! ? Прекрасна сім'я!; Улюблена сім'я ?; мила бабуся; О, прекрасна сім'я, ваші сини дуже виросли».

Шерон Стоун є відомою голлівудською актрисою та активісткою, яка часто ділиться в мережі своїми різними захопленнями. Наприклад, Шерон любить малювати, зайнялася кінним спортом і захопилася тренуваннями для схуднення.

Незважаючи на низку проблем зі здоров'ям та чергову операцію з видалення міоми, Стоун продовжує показувати в Інстаграм нові кадри.


Дарина Силина, politeka.net





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