Гелен Міррен викликала фурор на публіці: 77-річна актриса підтримала Україну

Відома актриса Гелен Міррен (Миронова), яка має російське коріння, викликала фурор рідкісним виходом у світ. Англійська актриса вирішила скористатися нагодою та знову публічно висловити свою підтримку Україні, яка вже майже рік відбиває напад окупантів.

Англійська актриса з російським корінням підтримала Україну: Гелен Міррен викликала фурор на публіці

77-річна зірка таких фільмів, як "Королева", "Чорнільне серце", "РЕД", "Форсаж 8 та 9" прикрасила червону килимову доріжку Берлінського міжнародного кінофестивалю. Вона завітала до прем'єри свого нового фільму "Голда", знятого ізраїльським режисером Гаєм Наттіва. У картині Гелен Міррен виконала головну роль – прем'єр-міністра Ізраїлю Голди Меїр.

На публіці актриса з'явилася в елегантній чорній сукні з ефектною лінією декольте, довгими рукавами та шлейфом. Вбрання у всій красі підкреслило струнку фігуру 77-річної зірки. Хелен Міррен залишила волосся розпущеним, уклавши його в красиві локони, зробила акуратний макіяж і завершила образ масивними сережками.

Англійська актриса з російським корінням підтримала Україну: Гелен Міррен викликала фурор на публіці

Англійська актриса з російським корінням підтримала Україну: Гелен Міррен викликала фурор на публіці

Проте вся увага була прикута до крихітної брошки, яка прикрашала її вбрання – маленький аксесуар у вигляді берлінського ведмедя у кольорах України. Цей аксесуар прикрашав наряд англійської актриси днем раніше - на прес-конференції.

Англійська актриса з російським корінням підтримала Україну: Гелен Міррен викликала фурор на публіці

Це не вперше, коли Гелен Міррен підтримує Україну і виступає проти війни та політики Путіна. У недавньому інтерв'ю актриса заявила, що для неї дуже тяжка думка, що вона може більше ніколи не приїхати на свою історичну батьківщину.

Англійська актриса з російським корінням підтримала Україну: Гелен Міррен викликала фурор на публіці

"Можливо, я більше ніколи не повернуся до Росії, це несамовито" , - сказала актриса в інтерв'ю британському The Times. Коли її запитали, чи це пов'язано з її неприйняттям війни Путіна, вона додала: "Так, абсолютно. Моя опозиція Путіну в цілому. Навіть якщо вони переможуть, а вони не переможуть, їхнє населення буде повно ненависті".

Нагадаємо, Ванга передбачила, як закінчиться війна Росії з Україною: несподіваний прогноз.


Анастасия Березовская, Тудей





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