Віка з "НеАнгелів" зрадила Україну та поїхала на заробітки до РФ

Після зникнення Олега Винника публіка звернула увагу, що з радарів зникла екс-учасниця гурту "НеАнгели" Вікторія Сміюха. Український блогер розповів, чому вже понад 7 місяців від співачки нічого не чути.

Стало відомо, куди зникла Віка з “НеАнгелів“

З початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України Віка прийняла дуже активну патріотичну позицію. Більше того, війна безпосередньо торкнулася її - коли снаряд прилетів у квартиру батьків зірки в Харкові і вони дивом залишилися живі. Вона перейшла на українську мову і наголошувала, що залишається у Києві, що вона не втекла, але не хоче публікувати своє заплакане обличчя у сторіз.

Останній свій пост Вікторія Сміюха зробила у жовтні 2022 року, опублікувавши пост подяки українським військовим. Проте фанати завжди сумнівалися у позиції співачки, зазначаючи, що артистка так і не назвала війну війною, а Росію – агресором.

"Може страхується, щоб на Росії баблішко заробляти. Буде їй облом", "100%, що перевзується і не один раз. Їй все одно, росія чи Україна. З Росії якусь вигоду має, тому язик в сраку і засунула", "Якщо ви уважно подивіться дату останнього посту, то зрозумієте, що саме після війни не було взагалі жодного посту про війну. Жодного", - пишуть користувачі.

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Публикация от VIKTORIA (@vikanablack)

І ось з'явилася інформація, що Вікторія Сміюха втекла до Росії, де заробляє гроші. Про це повідомив скандальний український блогер Богдан Беспалов.

"Я думаю, ви всі помітили, що співачка зникла з радарів. Ніхто не знає, де вона. Але, як подейкують наші джерела, є ті, хто бачив Вікторію Сміюху на закритих заходах шоу-бізнесу країни-болота", - заявив блогер.

Причиною нібито стала неможливість заробляти гроші в Україні, і артистка вирішила виїхати до РФ.

Нагадаємо, Слава Камінська заступилася на захист російської мови в Україні та нарвалася на хейт.


Анастасия Березовская, Тудей





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