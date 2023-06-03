Алла Пугачова підтримала лідера гурту ДДТ після скасування концертів у Росії

Після того як концерти групи ДДТ у Росії скасували, через явну антипутинську позицію Юрія Шевчука, на підтримку колеги виступила Алла Пугачова, яка залишила РФ.

Алла Пугачова присвятила вірші на підтримку лідера гурту ДДТ після скасування концертів у Росії

В особистому обліковому записі в Інстаграм примадонна опублікувала чорно-білий портрет лідера гурту, автора більшості пісень та єдиного незмінного учасника Юрія Шевчука. Відома радянська та російська співачка також присвятила колезі рядки-підтримки:

"Всіх, хто вірить тобі, чимало.

Всі, хто тебе люблять, з тобою.

Ти зриваєш із брехні покривало.

Громадянин, патріот, співай!!!"

Про відміну концертів стало відомо на офіційному сайті ДДТ. Колектив зазначив, що з "незалежних від групи та організаторів причин" концерти в Москві, Санкт-Петербурзі, Челябінську, Магнітогорську, Оренбурзі та Ростові-на-Дону перенесені на невизначений термін.

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Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Лідер колективу Юрій Шевчук неодноразово висловлював свою думку проти "СВО". У перший день російського вторгнення музикант повідомив, що ні він, ні його гурт не підтримують агресію. Через час вони відмовилися виступати на сцені, де було вивішено велику пропагандистську букву Z. А на своєму останньому концерті в Уфі Шевчук зі сцени заявив, що "Батьківщина – це не дупа президента, яку треба весь час мусолити і цілувати", а потім отримав протокол за "дискредитацію" армії РФ.

Нагадаємо, стало відомо, за скільки Алла Пугачова продала свій розкішний особняк у Підмосков'ї.


Анастасия Березовская, Тудей





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