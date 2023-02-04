Дочка Анджеліни Джолі з поголеною головою та у міні-шортах з'явилася на публіці

Дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта потрапила до об'єктивів папараці. 16-річна Шайло постала з поголеною головою та у брендових міні-шортах.

Голлівудські актори мають шестеро дітей, троє з яких – прийомні. Старша біологічна дочка колишнього подружжя росте справжньою бунтаркою. Шайло носить чоловічий одяг та робить короткі стрижки. Дівчина всіляко намагається уникати жіночності. Вона знову поголила волосся і носить хлопчачий "їжачок".

Спадкоємицю знаменитостей помітили під час прогулянки. Шайло поєднала чорну толстовку оверсайз із короткими шортами. Вбрання доповнили білі кеди на шнурівці. У підлітка на обличчі не було ні грама косметики. У зіркової доньки чудові зовнішні дані, тому вона може дозволити собі з'являтися без прикрас на публіці.

Дівчина виглядала замисленою. Вона знята зі своєю старшою сестрою Захарою під час шопінгу.

Шанувальники Анджеліни Джолі та Бреда Пітта помітили дивовижну схожість дочки з батьками. У Шайло світла шкіра, блакитні очі та біляве волосся, як у батька. Від матері вона успадкувала пухкі губи та стрункі ноги. Дівчині порадили поповнити гардероб сукнями та спідницями, які наголошували, а не приховували її красу.

"Дівчинка дуже мила, але видно, що бунтує", "Їй подобається бути схожою на хлопчика", "Класна, в маму з татом", "Вилитий Бред Пітт у молодості", "З мамою – як дві краплі води", "Знов волосся поголила – навіщо?", "Шикарна зовнішність, але Шайло шукає себе, свій стиль, маленька ще", - прокоментували інтернет-користувачі.

Нещодавно Анджеліну Джолі з оголеним животом помітили у Беверлі-Хіллз. Кінодіва здивувала шанувальників тонкою талією.