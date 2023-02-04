Дочка Анджеліни Джолі з поголеною головою та у міні-шортах з'явилася на публіці

Дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта потрапила до об'єктивів папараці. 16-річна Шайло постала з поголеною головою та у брендових міні-шортах.

Поголена голова та міні-шорти: 16-річна дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта змінила імідж

Голлівудські актори мають шестеро дітей, троє з яких – прийомні. Старша біологічна дочка колишнього подружжя росте справжньою бунтаркою. Шайло носить чоловічий одяг та робить короткі стрижки. Дівчина всіляко намагається уникати жіночності. Вона знову поголила волосся і носить хлопчачий "їжачок".

Поголена голова та міні-шорти: 16-річна дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта змінила імідж

Спадкоємицю знаменитостей помітили під час прогулянки. Шайло поєднала чорну толстовку оверсайз із короткими шортами. Вбрання доповнили білі кеди на шнурівці. У підлітка на обличчі не було ні грама косметики. У зіркової доньки чудові зовнішні дані, тому вона може дозволити собі з'являтися без прикрас на публіці.

Поголена голова та міні-шорти: 16-річна дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта змінила імідж

Дівчина виглядала замисленою. Вона знята зі своєю старшою сестрою Захарою під час шопінгу.

Поголена голова та міні-шорти: 16-річна дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта змінила імідж

Поголена голова та міні-шорти: 16-річна дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта змінила імідж

Шанувальники Анджеліни Джолі та Бреда Пітта помітили дивовижну схожість дочки з батьками. У Шайло світла шкіра, блакитні очі та біляве волосся, як у батька. Від матері вона успадкувала пухкі губи та стрункі ноги. Дівчині порадили поповнити гардероб сукнями та спідницями, які наголошували, а не приховували її красу.

"Дівчинка дуже мила, але видно, що бунтує", "Їй подобається бути схожою на хлопчика", "Класна, в маму з татом", "Вилитий Бред Пітт у молодості", "З мамою – як дві краплі води", "Знов волосся поголила – навіщо?", "Шикарна зовнішність, але Шайло шукає себе, свій стиль, маленька ще", - прокоментували інтернет-користувачі.

Нещодавно Анджеліну Джолі з оголеним животом помітили у Беверлі-Хіллз. Кінодіва здивувала шанувальників тонкою талією.


Ловіцька Леся, Тудей





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Дочка Анджеліни Джолі з поголеною головою та у міні-шортах з'явилася на публіціДочка Анджеліни Джолі з поголеною головою та у міні-шортах з'явилася на публіці
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