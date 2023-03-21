Ходила вулицями оголеною: акторку Аманду Байнс ушпиталили до психіатричної лікарні

Американська акторка та співачка Аманда Байнс потрапила до психіатричної лікарні після того, як її помітили голою на вулицях Лос-Анджелеса, повідомляє Page Six, інформує Апостроф .

Очевидці повідомляють, що зірка фільмів "Великий товстий брехун", "Чого хоче дівчина", "Вона - чоловік", "Відмінниця легкої поведінки" та "Лак для волосся" зупинила випадкову машину і сказала водію, що має психічний розлад. Після цього 36-річна Байнс сама зателефонувала до служби 911 і була доставлена до поліцейської дільниці. Експерт із психічного здоров'я визначив, що акторці необхідна госпіталізація, і зараз вона залишається в лікарні.

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Колишній наречений Аманди Пол Майкл повідомив виданню, що напередодні інциденту вона відмовилася від ліків. Приступ захворювання у неї стався майже через рік після того, як суд звільнив Байнс від восьмирічної опіки (аналогічною до тієї, під якою знаходилася Брітні Спірс).

Аманда Байнс розпочала свою кар'єру в дитинстві, працюючи над комедійним серіалом Nickelodeon "Все це" (1996-2000) та "Шоу Аманди" (1999-2002). Після цього актриса знімалася у комедіях та мелодрамах, а також озвучувала мультфільми.

Проблеми із законом та психічним здоров'ям у Байнс почалися у 2012 році. Дівчину затримали після того, як вона влаштувала пожежу на під'їзній доріжці незнайомця. У 2013 році мати актриси стала її опікуном, а у 2018 році у неї діагностували біполярний розлад. Також Байнс зізналася, що зловживала психоактивними речовинами.

У лютому 2022 року актриса подала заяву про припинення опікунства. Адвокат заявив, що стан Байнс покращився і захист більше не потрібний. Адвокати її батьків не стали заперечувати та підтримали доньку.