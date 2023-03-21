Ходила вулицями оголеною: акторку Аманду Байнс ушпиталили до психіатричної лікарні

Американська акторка та співачка Аманда Байнс потрапила до психіатричної лікарні після того, як її помітили голою на вулицях Лос-Анджелеса, повідомляє Page Six, інформує Апостроф.

Очевидці повідомляють, що зірка фільмів "Великий товстий брехун", "Чого хоче дівчина", "Вона - чоловік", "Відмінниця легкої поведінки" та "Лак для волосся" зупинила випадкову машину і сказала водію, що має психічний розлад. Після цього 36-річна Байнс сама зателефонувала до служби 911 і була доставлена до поліцейської дільниці. Експерт із психічного здоров'я визначив, що акторці необхідна госпіталізація, і зараз вона залишається в лікарні.

Фото: Getty Images

Колишній наречений Аманди Пол Майкл повідомив виданню, що напередодні інциденту вона відмовилася від ліків. Приступ захворювання у неї стався майже через рік після того, як суд звільнив Байнс від восьмирічної опіки (аналогічною до тієї, під якою знаходилася Брітні Спірс).

Аманда Байнс розпочала свою кар'єру в дитинстві, працюючи над комедійним серіалом Nickelodeon "Все це" (1996-2000) та "Шоу Аманди" (1999-2002). Після цього актриса знімалася у комедіях та мелодрамах, а також озвучувала мультфільми.

Проблеми із законом та психічним здоров'ям у Байнс почалися у 2012 році. Дівчину затримали після того, як вона влаштувала пожежу на під'їзній доріжці незнайомця. У 2013 році мати актриси стала її опікуном, а у 2018 році у неї діагностували біполярний розлад. Також Байнс зізналася, що зловживала психоактивними речовинами.

У лютому 2022 року актриса подала заяву про припинення опікунства. Адвокат заявив, що стан Байнс покращився і захист більше не потрібний. Адвокати її батьків не стали заперечувати та підтримали доньку.


Наталка Лавринець, Апостроф





Интересные новости
Король Чарльз посвятив у лицарі 75-річного гітариста Queen Браяна Мея: фотоКороль Чарльз посвятив у лицарі 75-річного гітариста Queen Браяна Мея: фото
Тарантіно написав сценарій для фільму, яким завершить кар'єру – ЗМІТарантіно написав сценарій для фільму, яким завершить кар'єру – ЗМІ
Позашлюбний син Шварценеггера показав, як зараз виглядає його 62-річна мамаПозашлюбний син Шварценеггера показав, як зараз виглядає його 62-річна мама
Маколей Калкін стал батьком вдруге: у зірки фільму "Один вдома" народився синМаколей Калкін стал батьком вдруге: у зірки фільму "Один вдома" народився син
Хеллі Беррі у сміливій сукні зробила рідкісний вихід у світ з бойфрендомХеллі Беррі у сміливій сукні зробила рідкісний вихід у світ з бойфрендом
Блок рекламы


Похожие новости
Повістка приходила: Тимур Мірошниченко відповів, чому він не на фронтіПовістка приходила: Тимур Мірошниченко відповів, чому він не на фронті
Дочка Анджеліни Джолі з поголеною головою та у міні-шортах з'явилася на публіціДочка Анджеліни Джолі з поголеною головою та у міні-шортах з'явилася на публіці
Актор Джеремі Реннер потрапив до лікарні у «критичному, але стабільному стані» через нещасний випадокАктор Джеремі Реннер потрапив до лікарні у «критичному, але стабільному стані» через нещасний випадок
Пенсіонерка двічі відключала від апарату ШВЛ сусідку по палаті в лікарні: "Дратував звук"Пенсіонерка двічі відключала від апарату ШВЛ сусідку по палаті в лікарні: "Дратував звук"
Українка Марина Мазепа сходила на побачення з 60-річним фронтменом Red Hot Chili PeppersУкраїнка Марина Мазепа сходила на побачення з 60-річним фронтменом Red Hot Chili Peppers
64-річна Шерон Стоун у лікарні чесно показала, як проходить її лікування: "Тримайся там..."64-річна Шерон Стоун у лікарні чесно показала, як проходить її лікування: "Тримайся там..."
"Чуть серце не зупинилося": переможниця "Танців з зірками" Дімопулос привернула увагу, скакаючи вулицями Парижу"Чуть серце не зупинилося": переможниця "Танців з зірками" Дімопулос привернула увагу, скакаючи вулицями Парижу
Дружина переможця "Голос країни" Сасанчина після лікарні здивувала кадрами з донькою: "Я вже боюсь обертатись!"Дружина переможця "Голос країни" Сасанчина після лікарні здивувала кадрами з донькою: "Я вже боюсь обертатись!"
Надя Дорофєєва у мініспідниці з трендовим розрізом сходила на побачення з Кацуріним: рідкісне спільне фотоНадя Дорофєєва у мініспідниці з трендовим розрізом сходила на побачення з Кацуріним: рідкісне спільне фото
Уже є жертви: потужна стихія знищує російський курорт, автобуси пливуть вулицями, кадри потопуУже є жертви: потужна стихія знищує російський курорт, автобуси пливуть вулицями, кадри потопу
Последние новости
Подгружаем последние новости