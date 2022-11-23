Українка Марина Мазепа сходила на побачення з 60-річним фронтменом Red Hot Chili Peppers

Українська спортсменка та актриса Марина Мазепа, найвідоміша у США своїми ефектними виступами у 14-му сезоні шоу America's Got Talent, потрапила до об'єктивів папараці на побаченні з Ентоні Кідісом. З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну гурт Red Hot Chili Peppers підтримав нашу країну та виступав з українським прапором.

Парочку помітили журналісти в четвер у Лос-Анджелесі, коли вони сиділи в одному з місцевих кафе, насолоджуючись картоплею фрі та тостами, а потім пішли разом на прогулянку. Попри те, що між Маріною та Ентоні не було жодних ознак романтичних стосунків, все ж таки зустрічатися з молоденькими дівчатами для музиканта не в новинку.

Варто зазначити, що фронтмену Red Hot Chili Peppers 60 років, а ось красуні-українці лише 25.

Дівчина неодноразово наголошувала, що любить дивувати публіку – ну що ж, саме так можна сказати про її вбрання. Марина для побачення з Ентоні обрала білі легінси, масивні черевики, худі та різнокольорову пухнасту безрукавку.

Після свого успіху на шоу America's Got Talent українка знялася в деяких голлівудських фільмах, включаючи "Континенталь" із Кіану Рівзом, "Оселя зла: Паккун-Сіті" разом із Міллою Йовович, "Зле" та "Безбожні".

Нагадаємо, Кейт Міддлтон у прозорій сукні зустрілася з українськими біженцями в Англії.