Скандал на конкурсі "Міс Всесвіт 2022": українка відмовилась стояти біля росіянки – відео

В американському Новому Орлеані відбувається 71-й конкурс "Міс Всесвіт 2022". 28-річна красуня із України Вікторія Апанасенко відмовилася стояти поруч з 22-річною росіянкою Ганною Лінніковою. Красуня вирішила помінятися місцями з представницею Колумбії. Інцидент спровокував скандал і активно обговорюється у Мережі.

Скандал на конкурсі “Міс Всесвіт-2022“: українка відмовилась стояти біля росіянки – відео

На міжнародному конкурсі краси після дефіле учасниць відбулася традиційна фотосесія. Вікторія Апанасенко помітила представницю РФ і вирішила стати від її подалі. Українка попросила "міс Колумбію" помінятись місцями. Дівчина погодилася. У результаті представниці воюючих країн позували на відстані одна від одної.

Скандал на конкурсі “Міс Всесвіт-2022“: українка відмовилась стояти біля росіянки – відео

Неприємна ситуація потрапила на відео. Інтернет-користувачі бурхливо відреагували на конфуз.

"Росія підло напала на Україну, тому і така реакція", "Максимальна дистанція, Віку можна зрозуміти", "Нічого їм поруч фотографуватися", "Вікторія – вболіваємо за вас, перемоги!", "Ганні неприємно, але що вдієш, вона представниця країни-агресора", "Взагалі не розумію, навіщо Ліннікову допустили, мені прикро", "Наша учасниця обов'язково обійде конкуренток - і Ліннікову зокрема", "Ми переможемо і на конкурсі краси, і на полі бою", - прокоментували інтернет -користувачі.

Скандал на конкурсі “Міс Всесвіт-2022“: українка відмовилась стояти біля росіянки – відео

Нагадаємо, що у конкурсі "Міс Всесвіт 2022" беруть участь 86 учасниць. Україна вимагала дискваліфікувати росіянку Ганну Ліннікову, але організатори відмовилися це зробити.

Скандал на конкурсі “Міс Всесвіт-2022“: українка відмовилась стояти біля росіянки – відео

Вікторія Апанасенко – уродженка Чернігова. Вона закінчила факультет психології КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Соціальна робота". Дівчина після початку повномасштабної війни активно займається волонтерством. Зокрема, вона готувала їжу для захисників України та пенсіонерів.

Скандал на конкурсі “Міс Всесвіт-2022“: українка відмовилась стояти біля росіянки – відео

Скандал на конкурсі “Міс Всесвіт-2022“: українка відмовилась стояти біля росіянки – відео

Фінал конкурсу краси відбудеться 15 січня. Трансляція проходитиме у прямому ефірі із конференц-центру Ernest N. Morial.

Раніше "Міс Україна Всесвіт 2022" Вікторія Апанасенко показала, як ховалася у ванній під час повітряної тривоги.


Ловіцька Леся, Тудей





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