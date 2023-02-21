Горе-виконавець: Марина Круть жорстко прокоментувала пісню Потапа "Волонтер"

Раніше Потапа критикували за довгу відсутність в Україні та "заочне" оформлення в тероборону, а тепер - за пісню "Волонтер", текст якої збентежив багатьох слухачів, інформує Апостроф .

"Давай танцюй мала, дві ночі не спала. Танцюй мала, і дома не була. Ой мама, не питай з ким була і де ночі провела. Я була з хлопцями, бійцями, я волонтерила", - заспівав Потап.

Виконавець закрив можливість коментувати трек на YouTube, але в інших соціальних мережах люди активно критикують його за недоречний сексуальний підтекст.

Фото: Instagram

Висловилася про пісню Потапа і співачка-бандуристка Марина Круть (до речі, у ній є такий рядок: "Заграйте бандури про батька Бандеру, танцюйте волонтери" ). Зробити це учасницю Нацвідбору на "Євробаченні-2023" підштовхнула увага ЗМІ до її нещодавнього висловлювання про те, що вона не хоче мати нічого спільного з українським шоу-бізнесом.

Марина Круть

Фото: instagram.com/bandura_krut/

"Теза була про такий шоу-бізнес. Не про українську молоду музику і сцену, не про андеграунд. А саме про таку нішу і їй подібні байрактарні і псевдопатріотичні, перефарбовані і адаптовані пісні та їх горе-виконавців, - написала артистка. - На жаль, це ще й досі називається українським шоу-бізнесом. І я впевнена, що попит на це лайно зменшується”.

Фото: instagram.com/bandura_krut/

Тим часом, користувачі соцмереж, включаючи відомих волонтерів, недвозначно висловили свою позицію в коментарях.

Фото: facebook.com/freelapiz

Фото: facebook.com/hardbride

Фото: twitter.com/sternenko