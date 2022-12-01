"Переможець": іноземці бурхливо відреагували на пісню Jerry Heil для Євробачення-2023

Співачка Jerry Heil виконала пісню When God Shut The Door на фіналі Nacotbora-2023.

Нагадаємо, фінал Нацвідбору відбудеться раніше, ніж зазвичай – 17 грудня.

Почути пісні учасників, зокрема Jerry Heil, вже можна на YouTube-каналі Євробачення Україна.

Зазначимо, що з десяти пісень Нацвідбору п'ять українською та п'ять англійською. Jerry Heil вирішила заспівати аглійською.

У коментарях слухачі зізнаються, що боялися, що пісня може не сподобатися.

«Вона гідна музикант. Прекрасно знає англійську. Професійно представляє сучасну українську культуру», «Цей вокал викликає мурашки по шкірі», «Дуже хвилювався, що пісня не зачепить і щось буде не те. Але після прослуховування мурашки по тілу. Це те, що нам потрібно. Бажаю перемоги!», «Це розкішно, дуже! Не розчаруюся, якщо вона представлятиме. Також це не схоже на минулі роки, і це дуже добре», «Корольова», «Вау!», "Переможець", – пишуть у коментарях до пісні користувачі соцмереж із різних країн світу.

Додамо, що Jerry Heil зараз перебуває за кордоном – у США .

Українська співачка намагається поєднувати навчання, роботу над своїми піснями та підготовку до Нацвідбору на Євробачення. Jerry зізнається, що це зовсім нелегко.

«Перша половина дня — це я для України роблю там релізи пісень, записую айдишки для радіо, пишу пісні, випускаю їх, відеозйомка та контент. Іноді домашка. Друга половина дня — навчання, ходжу на пари та сиджу там до вечора», - розповіла співачка, додавши, що незабаром ще й іспити розпочнуться.