"Євробачення-2023": пісні учасників першого півфіналу
Представники України автоматично вийшли у фінал.
У вівторок, 9 травня, у Ліверпулі відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення", який проходить від імені України. Загалом цього року у конкурсі візьме участь 37 країн, інформує
Україну на конкурсі представляє гурт TVORCHI, який став переможцем Національного відбору. Оскільки минулого року наша країна перемогла на "Євробаченні", представники України автоматично проходять у фінал конкурсу.
Пісні учасників першого півфіналу "Євробачення"
У першому півфіналі виступатимуть 15 конкурсантів, у фінал вийдуть 10 із них. Пісні представлені у порядку виходу конкурсантів на сцену.
Норвегія - Алессандро Меле Queen of Kings;
Мальта - The Busker Dance (Our Own Party);
Сербія - Люк Блек Samo mi se spava;
Латвія - Sudden Lights Aij?;
Португалія - Mimicat Ai cora??o;
Ірландія - Wild Youth We Are One;
Хорватія - Let 3 Mama ??;
Швейцарія - Ремо Форер Watergun;
Ізраїль - Ноа Кірелл Unicorn;
Молдова - Паша Парфеній Soarele ?i luna;
Швеція - Лорін Tattoo;
Азербайджан - TuralTuranX Tell Me More;
Чехія - Vesna My Sister's Crown;
Нідерланди - Міа Ніколаї та Діон Купер Burning Daylight;
Фінляндія - K??rij? Cha Cha Cha.