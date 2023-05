"Євробачення-2023": пісні учасників першого півфіналу

Представники України автоматично вийшли у фінал.

У вівторок, 9 травня, у Ліверпулі відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення", який проходить від імені України. Загалом цього року у конкурсі візьме участь 37 країн, інформує ZN.ua .

9 травня у Ліверпулі відбудеться перший півфінал "Євробачення" © Eurovision.tv

Україну на конкурсі представляє гурт TVORCHI, який став переможцем Національного відбору. Оскільки минулого року наша країна перемогла на "Євробаченні", представники України автоматично проходять у фінал конкурсу.

Пісні учасників першого півфіналу "Євробачення"

У першому півфіналі виступатимуть 15 конкурсантів, у фінал вийдуть 10 із них. Пісні представлені у порядку виходу конкурсантів на сцену.

Норвегія - Алессандро Меле Queen of Kings;

Мальта - The Busker Dance (Our Own Party);

Сербія - Люк Блек Samo mi se spava;

Латвія - Sudden Lights Aij?;

Португалія - Mimicat Ai cora??o;

Ірландія - Wild Youth We Are One;

Хорватія - Let 3 Mama ??;

Швейцарія - Ремо Форер Watergun;

Ізраїль - Ноа Кірелл Unicorn;

Молдова - Паша Парфеній Soarele ?i luna;

Швеція - Лорін Tattoo;

Азербайджан - TuralTuranX Tell Me More;

Чехія - Vesna My Sister's Crown;

Нідерланди - Міа Ніколаї та Діон Купер Burning Daylight;

Фінляндія - K??rij? Cha Cha Cha.