Син Майкла Дугласа від першого шлюбу вразив схожістю зі знаменитим актором - копія тато

Відомий американський актор Майкл Дуглас виховує двох дітей із Кетрін Зетою-Джонс. До цього він був одружений з кінопродюсером Діандрою Люкер, яка народила йому сина. Кемерон ріс проблемним хлопчиком і навіть потрапив до реабілітаційного центру, сидів у в'язниці, і все це через наркотики.

При цьому знаменитий батько, незважаючи на брудну репутацію, не відвернувся від сина. Він його підтримував, і коли той вийшов із в'язниці, зробив усе, щоб життя Кемерона Дугласа налагодилося.

Наразі 44-річний син Майкла Дугласа повернувся до акторства. Його можна побачити в таких фільмах, як "Дротова кімната", "Завантажено", "Це спадкове". Він випустив книгу "Довгий шлях додому", розповівши про свій досвід за ґратами та вживання наркотиків.

У нього є кохана, разом з якою Кемерон виховує двох дітей – дочку Луїзу та сина Райдера.

Учора, 13 грудня, син Майкла Дугласа відзначав день народження. І його поспішила привітати вся родина – батько, мачуха та зведені брат та сестра.

"З днем народження, Кемерон! З любов'ю та захопленням, вітаю тебе з ще одним прекрасним роком! Люблю, тато" , - зазначив Майкл Дуглас. "Вітаю з днем народження, мого прекрасного пасинка. Люблю тебе, Кем", - зазначила Кетрін Зета-Джонс.

"З днем народження. Люблю тебе дуже сильно. Дуже радий бути частиною твого життя. Такий гордий називати тебе своїм братом", - написав у соцмережах молодший син актора Ділан Дуглас.

Нагадаємо, 53-річна Кетрін Зета-Джонс у сукні з декольте до пупка здійснила рідкісний вихід у світ із красенем-сином.