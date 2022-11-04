Мілла Йовович показала старшу дочку-іменинницю - мамина копія

Мілла Йовович – дочка російської актриси та сербського лікаря. Вона народилася у Києві, а у віці п'яти років емігрувала до Лондона із Радянського союзу. Попри своє російське коріння, зірка фільмів "Оселя зла" підтримала Україну, яка відбиває російську агресію.

Вчора, 3 листопада, старша дочка американської актриси Евер Габо Андерсон відзначила день народження. Дівчинці виповнилося 15 років. На честь цього Мілла Йовович поділилася з шанувальниками новим фото зі спадкоємицею, яка росте точною копією своєї зіркової матусі.

"Вітаю мою неймовірну першу донечку Евер Габо з 15-річчям! Я не можу передати тобі, як ми з твоїм батьком пишаємося тим, яка ти чудова людина. Спостерігаючи за тим, як ти стаєш такою розумною, веселою, дуже інтелігентною і цікавою людиною, моє серце розривається щодня твого життя.Бачити, як ти береш на себе виклики світу як молода жінка, так надихає, оскільки ти формуєш свою особистість завдяки любові до навчання та творчості, розвиваючи унікальний погляд на життя завдяки своїй пристрасті до читання та ненаситного прагнення бути найкращою людиною... І ти можеш... Я щиро захоплююся твоєю завзятістю і силою. Я знаю, як важко поєднувати роботу і навчання, особливо для тих, хто вимагає від себе досконалості, як ти. Кожен день я справді приголомшена твоєю невтомною наполегливістю, навіть коли речі здаються такими приголомшливими. Я так люблю тебе, Евер. Я вважаю, що мені дуже пощастило розділити це життя з тобою! Люблю, мамо", - ніжно зазначила в пу бликації Мілла Йовович.

На селфі, яким актриса поділилася з шанувальниками, вони з дочкою зображені в обіймах із широкими усмішками на обличчях.

У зірки та її чоловіка, американського режисера Пола Андерсона є ще дві доньки: 7-річна Дешилл та 2-річна Ошин.

Нагадаємо, Міла Куніс зі сльозами на очах розповіла, як її дочка дізналася, що вона наполовину українка: "Вона так пишається".