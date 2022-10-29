Блондинка з "Жіночого кварталу" вийшла з декрету, вразивши виглядом: "Нарешті я в строю"

Співачка Віра Кекелія, зірка "Жіночого кварталу", показала себе та оголосила про вихід із декрету.

Як пише Politeka.net, Віра Кекелія - ??відома українська співачка, яка є співачкою з "Жіночого кварталу". Нещодавно зірка народила другу дитину і на якийсь час відійшла від справ. А у новій публікації Віра розповіла, що повертається до роботи.

"Нарешті я в строю. Завтра з Жіночим Кварталом буде і душевно, і весело!"

До зустрічі в ефірі, щоб було світло", - написала Кекелія.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Вау!!! дуже хороша!!!", "виглядаєш просто вогонь!!!!! , "Дуже красиво виглядайте!!!", "Бозе, яка Красуня!!!", "Яка красуня. Нарешті в строю", "Хм ... цікаво ... молода красива мама ... а де саме буде шоу..?", "Не скажеш, що мама двох дітей!".