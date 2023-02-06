Адель вийшла на червону доріжку "Греммі" у приталеній оксамитовій сукні

У Лос-Анджелесі відбулася ювілейна 65-та церемонія вручення музичних нагород "Греммі". Серед гостей заходу та номінантів була британська співачка Адель. Зірка схудла і стала ще гарнішою. Для появи на захід Адель обрала вбрання, яке вдало підкреслило усі переваги її фігури.

Схудла Адель вийшла на червону доріжку “Греммі“ у приталеній оксамитовій сукні під руку з нареченим

У залі Адель сиділа за столиком разом із своїм бойфрендом Річем Полом, про стосунки з яким громадськості стало відомо влітку 2021 року. Пара офіційно поки не одружилася, але, не виключено, що це станеться незабаром. 34-річна співачка, яка вже має сина, говорила не раз, що хоче ще дітей.

На церемонію "Греммі" Адель одягла розкішну оксамитову бордову сукню від Louis Vuitton. Приталене вбрання красиво підкреслювало фігуру Адель. Широкий пояс зробив акцент на витонченій талії. Плечі та лінію декольте прикрашали величезні рюші.

Свій образ співачка доповнила діамантовими сережками у вигляді квітів, браслетом, яскравим макіяжем з фірмовими стрілками, хвилястим укладанням набік і довгим манікюром під колір сукні.

Схудла Адель вийшла на червону доріжку “Греммі“ у приталеній оксамитовій сукні під руку з нареченим

Адель перемогла у номінації "Найкраще сольне поп-виконання" за виконання пісні Easy On Me.

Поряд зі своїм коханим Адель просто світилася від щастя. Вони не так часто разом виходять у світ. Нагадаємо, що Річ Пол – спортивний агент.

Схудла Адель вийшла на червону доріжку “Греммі“ у приталеній оксамитовій сукні під руку з нареченим

Вимовляючи зі сцени промову подяки після вручення премії "Греммі", Адель згадала теплими словами бойфренда та свого 10-річного сина.

Схудла Адель вийшла на червону доріжку “Греммі“ у приталеній оксамитовій сукні під руку з нареченим

Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес з'явилася на "Греммі" у розкішній сукні від Gucci з довгим шлейфом.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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