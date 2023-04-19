Дружина Г'ю Джекмана захопила зовнішнім виглядом на прем'єрі з чоловіком - схудла і помолодшала на 10 років

67-річна Деборра-Лі Фернес змінилася до невпізнанності. Вона дуже схудла і щось зробила з обличчям, завдяки чому стала виглядати молодшою за свого 54-річного чоловіка Г'ю Джекмана.

Одна із найміцніших пар Голлівуду з'явилася разом на публіці. Подружжя прикрасило килимову доріжку на прем'єрі нового романтичного екшн-бойовика "Без відповіді".

Для появи на публіці Г'ю Джекман з дружиною обрали парні вбрання в чорному кольорі. Зірка фільмів "Люди Ікс" віддала перевагу чорним штанам, водолазці та бомберу. А його дружина вдягнулась у широкі довгі штани та облягаючу кофту зі спущеними рукавами, підкресливши свою помітно струнку фігуру.

Пара, яка напередодні відсвяткувала 27 років шлюбу, виглядає такою закоханою, ніби вони почали зустрічатися лише кілька місяців тому.

"Я люблю тебе, Деб. Сьогодні 27 років нашого весілля. 27 років! Я так тебе люблю. Разом ми створили прекрасну сім'ю. І життя. Твій сміх, твій дух, щедрість, гумор, зухвалість, мужність і відданість - неймовірний подарунок для мене . Я люблю тебе всією душею", - зазначив у соцмережах актор.

Подивитися цю публікацію в Instagram Публікація від Hugh Jackman (@thehughjackman)

Нагадаємо, дружина Г'ю Джекмана насмішила вбрання на Венеціанському кінофестивалі: "Що на ній одягнено?"