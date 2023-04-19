Дружина Г'ю Джекмана захопила зовнішнім виглядом на прем'єрі з чоловіком - схудла і помолодшала на 10 років

67-річна Деборра-Лі Фернес змінилася до невпізнанності. Вона дуже схудла і щось зробила з обличчям, завдяки чому стала виглядати молодшою за свого 54-річного чоловіка Г'ю Джекмана.

Сильно схудла: дружина Г'ю Джекмана зробила рідкісний вихід у світ

Одна із найміцніших пар Голлівуду з'явилася разом на публіці. Подружжя прикрасило килимову доріжку на прем'єрі нового романтичного екшн-бойовика "Без відповіді".

Для появи на публіці Г'ю Джекман з дружиною обрали парні вбрання в чорному кольорі. Зірка фільмів "Люди Ікс" віддала перевагу чорним штанам, водолазці та бомберу. А його дружина вдягнулась у широкі довгі штани та облягаючу кофту зі спущеними рукавами, підкресливши свою помітно струнку фігуру.

Сильно схудла: дружина Г'ю Джекмана зробила рідкісний вихід у світ

Пара, яка напередодні відсвяткувала 27 років шлюбу, виглядає такою закоханою, ніби вони почали зустрічатися лише кілька місяців тому.

"Я люблю тебе, Деб. Сьогодні 27 років нашого весілля. 27 років! Я так тебе люблю. Разом ми створили прекрасну сім'ю. І життя. Твій сміх, твій дух, щедрість, гумор, зухвалість, мужність і відданість - неймовірний подарунок для мене . Я люблю тебе всією душею", - зазначив у соцмережах актор.

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Публікація від Hugh Jackman (@thehughjackman)

Нагадаємо, дружина Г'ю Джекмана насмішила вбрання на Венеціанському кінофестивалі: "Що на ній одягнено?"


Анастасия Березовская, Тудей





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