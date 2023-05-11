"Євробачення-2023": онлайн-трансляція другого півфіналу

За результатами півфіналу стануть відомими імена всіх фіналістів конкурсу.

У четвер, 11 травня, у Ліверпулі відбудеться другий півфінал пісенного конкурсу «Євробачення», який цього року проходить від імені України. За результатами півфіналу, у якому виступатимуть 16 конкурсантів, стануть відомі імена всіх фіналістів, інформує ZN.ua .

Сьогодні стануть відомі усі фіналісти "Євробачення" © Eurovision.tv

Група TVORCHI, яка представляє нашу країну на конкурсі цього року, автоматично пройшла у фінал конкурсу. Вона виступить на сцені "Євробачення" 13 травня.

Однією з провідних шоу в Ліверпулі стала солістка гурту The HARDKISS Юлія Саніна.

Порядок виступу конкурсантів у другому півфіналі

Данія: Reiley - Breaking My Heart Вірменія: Brunette - Future Lover Румунія: Theodor Andrei - DGT (Off and on) Естонія: Alika — Bridges Бельгія: Gustaph — Because of You Кіпр: Andrew Lambrou - Break a Broken Heart Ісландія: Dilj? - Power Греція: Victor Vernicos - What They Say Польща: Blanka - Solo Словенія: Joker Out - Carpe diem Грузія: Iru - Echo Сан-Марино: Piqued Jacks - Like an Animal Австрія: Teya & Salena - Who the Hell is Edgar? Албанія: Albina & Familja Kelmendi - Duje Литва: Monika Linkyte - Stay Австралія: Voyager - Promise

Трансляція розпочнеться о 22:00 за київським часом.