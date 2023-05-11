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2023-05-11
"Євробачення-2023": онлайн-трансляція другого півфіналу
За результатами півфіналу стануть відомими імена всіх фіналістів конкурсу.
У четвер, 11 травня, у Ліверпулі відбудеться другий півфінал пісенного конкурсу «Євробачення», який цього року проходить від імені України. За результатами півфіналу, у якому виступатимуть 16 конкурсантів, стануть відомі імена всіх фіналістів, інформує
Сьогодні стануть відомі усі фіналісти "Євробачення"© Eurovision.tv
Група TVORCHI, яка представляє нашу країну на конкурсі цього року, автоматично пройшла у фінал конкурсу. Вона виступить на сцені "Євробачення" 13 травня.
Однією з провідних шоу в Ліверпулі стала солістка гурту The HARDKISS Юлія Саніна.
Порядок виступу конкурсантів у другому півфіналі
- Данія: Reiley - Breaking My Heart
- Вірменія: Brunette - Future Lover
- Румунія: Theodor Andrei - DGT (Off and on)
- Естонія: Alika — Bridges
- Бельгія: Gustaph — Because of You
- Кіпр: Andrew Lambrou - Break a Broken Heart
- Ісландія: Dilj? - Power
- Греція: Victor Vernicos - What They Say
- Польща: Blanka - Solo
- Словенія: Joker Out - Carpe diem
- Грузія: Iru - Echo
- Сан-Марино: Piqued Jacks - Like an Animal
- Австрія: Teya & Salena - Who the Hell is Edgar?
- Албанія: Albina & Familja Kelmendi - Duje
- Литва: Monika Linkyte - Stay
- Австралія: Voyager - Promise
Трансляція розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Фаїна Вауліна, ZN.ua