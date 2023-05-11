"Євробачення-2023": онлайн-трансляція другого півфіналу

За результатами півфіналу стануть відомими імена всіх фіналістів конкурсу.

У четвер, 11 травня, у Ліверпулі відбудеться другий півфінал пісенного конкурсу «Євробачення», який цього року проходить від імені України. За результатами півфіналу, у якому виступатимуть 16 конкурсантів, стануть відомі імена всіх фіналістів, інформує ZN.ua.
Сьогодні стануть відомі усі фіналісти "Євробачення"
© Eurovision.tv

Група TVORCHI, яка представляє нашу країну на конкурсі цього року, автоматично пройшла у фінал конкурсу. Вона виступить на сцені "Євробачення" 13 травня.

Однією з провідних шоу в Ліверпулі стала солістка гурту The HARDKISS Юлія Саніна.

Порядок виступу конкурсантів у другому півфіналі

  1. Данія: Reiley - Breaking My Heart
  2. Вірменія: Brunette - Future Lover
  3. Румунія: Theodor Andrei - DGT (Off and on)
  4. Естонія: Alika — Bridges
  5. Бельгія: Gustaph — Because of You
  6. Кіпр: Andrew Lambrou - Break a Broken Heart
  7. Ісландія: Dilj? - Power
  8. Греція: Victor Vernicos - What They Say
  9. Польща: Blanka - Solo
  10. Словенія: Joker Out - Carpe diem
  11. Грузія: Iru - Echo
  12. Сан-Марино: Piqued Jacks - Like an Animal
  13. Австрія: Teya & Salena - Who the Hell is Edgar?
  14. Албанія: Albina & Familja Kelmendi - Duje
  15. Литва: Monika Linkyte - Stay
  16. Австралія: Voyager - Promise

Трансляція розпочнеться о 22:00 за київським часом.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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