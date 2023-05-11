«Євробачення»: пісні учасників другого півфіналу

На сцену вийдуть 16 конкурсантів.

У четвер, 11 травня, у Ліверпулі відбудеться другий півфінал конкурсу «Євробачення», який цього року проходить від імені України. На сцену вийдуть 16 конкурсантів, але у фінал зможуть пройти лише 10 із них, інформує ZN.ua.

«Євробачення»: пісні учасників другого півфіналу
11 травня відбудеться другий півфінал "Євробачення"
© Getty Images

Оскільки минулого року на "Євробаченні" перемогла наша країна, цього року представники України не змагаються у півфіналах, автоматично пройшовши у фінал. Тобто, гурт TVORCHI піднімається на сцену конкурсу в суботу, 13 травня. За прогнозами букмекерів, представники України можуть увійти до трійки найкращих виконавців цьогорічного конкурсу.

Перший півфінал «Євробачення» відбувся 9 травня, тоді було визначено перших 10 фіналістів цьогорічного конкурсу.

Пісні учасників другого півфіналу "Євробачення-2023"

Як уже говорилося, 11 травня змагатися за право представляти свою країну у фіналі конкурсу будуть 16 музикантів. Пісні конкурсантів представлені у порядку їхнього виходу на сцену у півфіналі.

Данія: Reiley - Breaking My Heart

Вірменія: Brunette - Future Lover

Румунія: Theodor Andrei - DGT (Off and on)

Естонія: Alika — Bridges

Бельгія: Gustaph — Because of You

Кіпр: Andrew Lambrou - Break a Broken Heart

Ісландія: Dilj? - Power

Греція: Victor Vernicos - What They Say

Польща: Blanka - Solo

Словенія: Joker Out - Carpe diem

Грузія: Iru - Echo

Сан-Марино: Piqued Jacks - Like an Animal

Австрія: Teya & Salena - Who the Hell is Edgar?

Албанія: Albina & Familja Kelmendi - Duje

Литва: Monika Linkyte - Stay

Австралія: Voyager - Promise


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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