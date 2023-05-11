«Євробачення»: пісні учасників другого півфіналу
На сцену вийдуть 16 конкурсантів.
У четвер, 11 травня, у Ліверпулі відбудеться другий півфінал конкурсу «Євробачення», який цього року проходить від імені України. На сцену вийдуть 16 конкурсантів, але у фінал зможуть пройти лише 10 із них, інформує
Оскільки минулого року на "Євробаченні" перемогла наша країна, цього року представники України не змагаються у півфіналах, автоматично пройшовши у фінал. Тобто, гурт TVORCHI піднімається на сцену конкурсу в суботу, 13 травня. За прогнозами букмекерів, представники України можуть увійти до трійки найкращих виконавців цьогорічного конкурсу.
Перший півфінал «Євробачення» відбувся 9 травня, тоді було визначено перших 10 фіналістів цьогорічного конкурсу.
Пісні учасників другого півфіналу "Євробачення-2023"
Як уже говорилося, 11 травня змагатися за право представляти свою країну у фіналі конкурсу будуть 16 музикантів. Пісні конкурсантів представлені у порядку їхнього виходу на сцену у півфіналі.
Данія: Reiley - Breaking My Heart
Вірменія: Brunette - Future Lover
Румунія: Theodor Andrei - DGT (Off and on)
Естонія: Alika — Bridges
Бельгія: Gustaph — Because of You
Кіпр: Andrew Lambrou - Break a Broken Heart
Ісландія: Dilj? - Power
Греція: Victor Vernicos - What They Say
Польща: Blanka - Solo
Словенія: Joker Out - Carpe diem
Грузія: Iru - Echo
Сан-Марино: Piqued Jacks - Like an Animal
Австрія: Teya & Salena - Who the Hell is Edgar?
Албанія: Albina & Familja Kelmendi - Duje
Литва: Monika Linkyte - Stay
Австралія: Voyager - Promise