Квитки на фінал «Євробачення» розкупили за 36 хвилин

Квитки на великий фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2023" у Ліверпулі повністю розпродали за 36 хвилин. І це при тому, що деякі фанати зіштовхнулися з проблемами під час покупки онлайн, повідомляє Sky News.

Загалом можна було купити 6000 квитків на кожне з дев'яти шоу «Євробачення», включаючи великий фінал 13 травня. Але зробити це було не так просто: користувачі повідомляли про "Помилку 503" під час спроби покупки. Інші скаржилися на те, що не могли пройти перевірку на робота.