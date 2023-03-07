Квитки на фінал «Євробачення» розкупили за 36 хвилин

Деякі з фанів зіткнулися з проблемами під час покупки.

Квитки на фінал «Євробачення» розкупили за 36 хвилин
Квитки на фінал "Євробачення" розкупили за півгодини
© Eurovision.tv

Квитки на великий фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2023" у Ліверпулі повністю розпродали за 36 хвилин. І це при тому, що деякі фанати зіштовхнулися з проблемами під час покупки онлайн, повідомляє Sky News.

Загалом можна було купити 6000 квитків на кожне з дев'яти шоу «Євробачення», включаючи великий фінал 13 травня. Але зробити це було не так просто: користувачі повідомляли про "Помилку 503" під час спроби покупки. Інші скаржилися на те, що не могли пройти перевірку на робота.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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