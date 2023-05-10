Визначено перших 10 фіналістів Євробачення-2023: хто змагатиметься за перемогу
Стали відомі перші десять фіналістів конкурсу Євробачення-2023.
Визначилась
За вихід у фінал конкурсу в першому півфіналі змагались представники 15 країн:
- Норвегія (Alessandra з піснею Queen of Kings),
- Мальта (The Busker, Dance (Our Own Party),
- Сербія (Luke Black, Samo mi se spava),
- Латвія (Sudden Lights, Aij?),
- Португалія (Mimicat, Ai cora??o),
- Ірландія (Wild Youth, We Are One),
- Хорватія (Let 3, Mama ??!),
- Швейцарія (Remo Forrer, Watergun),
- Ізраїль (Noa Kirel, Unicorn),
- Молдова (Pasha Parfeni, Soarele ?i luna),
- Швеція (Loreen, Tattoo),
- Азербайджан (TuralTuranX, Tell Me More),
- Чехія (Vesna, My Sister's Crown),
- Нідерланди (Mia Nicolai & Dion Cooper, Burning Daylight),
- Фінляндія (K??rij?, Cha Cha Cha).
Результати півфіналу під час прямого ефіру визначали шляхом телеголосування. У цьому півфіналі голосували 15 країн-учасниць, а також Франція, Німеччина та Італія.
До фіналу конкурсу вийшли представники Хорватії, Молдови, Швейцарії, Фінляндії, Чехії, Ізраїлю, Португалії, Швеції, Сербіії та Норвегії.
Представники України, гурт TVORCHI з піснею «Heart of Steel», відповідно до правил, одразу потрапляють у фінал шоу.
Другий півфінал конкурсу відбудеться 11 травня, участь у ньому візьмуть участь 16 учасників. Фінал Євробачення-2023 відбудеться 13 травня.