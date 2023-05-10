Визначено перших 10 фіналістів Євробачення-2023: хто змагатиметься за перемогу

Стали відомі перші десять фіналістів конкурсу Євробачення-2023.

Визначилась перша десятка фіналістів 67-го міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2023, який відбувається у британському Ліверпулі від імені України, інформує ZN.ua.

Визначено перших 10 фіналістів Євробачення-2023: хто змагатиметься за перемогу
© Getty Images

За вихід у фінал конкурсу в першому півфіналі змагались представники 15 країн:

  • Норвегія (Alessandra з піснею Queen of Kings),
  • Мальта (The Busker, Dance (Our Own Party),
  • Сербія (Luke Black, Samo mi se spava),
  • Латвія (Sudden Lights, Aij?),
  • Португалія (Mimicat, Ai cora??o),
  • Ірландія (Wild Youth, We Are One),
  • Хорватія (Let 3, Mama ??!),
  • Швейцарія (Remo Forrer, Watergun),
  • Ізраїль (Noa Kirel, Unicorn),
  • Молдова (Pasha Parfeni, Soarele ?i luna),
  • Швеція (Loreen, Tattoo),
  • Азербайджан (TuralTuranX, Tell Me More),
  • Чехія (Vesna, My Sister's Crown),
  • Нідерланди (Mia Nicolai & Dion Cooper, Burning Daylight),
  • Фінляндія (K??rij?, Cha Cha Cha).

Результати півфіналу під час прямого ефіру визначали шляхом телеголосування. У цьому півфіналі голосували 15 країн-учасниць, а також Франція, Німеччина та Італія.

До фіналу конкурсу вийшли представники Хорватії, Молдови, Швейцарії, Фінляндії, Чехії, Ізраїлю, Португалії, Швеції, Сербіії та Норвегії.

Представники України, гурт TVORCHI з піснею «Heart of Steel», відповідно до правил, одразу потрапляють у фінал шоу.

Другий півфінал конкурсу відбудеться 11 травня, участь у ньому візьмуть участь 16 учасників. Фінал Євробачення-2023 відбудеться 13 травня.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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