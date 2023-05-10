Визначено перших 10 фіналістів Євробачення-2023: хто змагатиметься за перемогу

Стали відомі перші десять фіналістів конкурсу Євробачення-2023.

Визначилась перша десятка фіналістів 67-го міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2023, який відбувається у британському Ліверпулі від імені України, інформує ZN.ua .

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За вихід у фінал конкурсу в першому півфіналі змагались представники 15 країн:

Норвегія (Alessandra з піснею Queen of Kings),

Мальта (The Busker, Dance (Our Own Party),

Сербія (Luke Black, Samo mi se spava),

Латвія (Sudden Lights, Aij?),

Португалія (Mimicat, Ai cora??o),

Ірландія (Wild Youth, We Are One),

Хорватія (Let 3, Mama ??!),

Швейцарія (Remo Forrer, Watergun),

Ізраїль (Noa Kirel, Unicorn),

Молдова (Pasha Parfeni, Soarele ?i luna),

Швеція (Loreen, Tattoo),

Азербайджан (TuralTuranX, Tell Me More),

Чехія (Vesna, My Sister's Crown),

Нідерланди (Mia Nicolai & Dion Cooper, Burning Daylight),

Фінляндія (K??rij?, Cha Cha Cha).

Результати півфіналу під час прямого ефіру визначали шляхом телеголосування. У цьому півфіналі голосували 15 країн-учасниць, а також Франція, Німеччина та Італія.

До фіналу конкурсу вийшли представники Хорватії, Молдови, Швейцарії, Фінляндії, Чехії, Ізраїлю, Португалії, Швеції, Сербіії та Норвегії.

Представники України, гурт TVORCHI з піснею «Heart of Steel», відповідно до правил, одразу потрапляють у фінал шоу.

Другий півфінал конкурсу відбудеться 11 травня, участь у ньому візьмуть участь 16 учасників. Фінал Євробачення-2023 відбудеться 13 травня.