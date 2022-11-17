"Хто половина з цих людей?": українців здивували імена фіналистів Нацвідбору на Євробачення-2023

Вже відомі імена фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2023, що, нагадаємо, відбудеться значно раніше, ніж зазвичай - вже 17 грудня.

Одже, за право представити Україну на Євробаченні у 2023 будуть боротися такі виконавці:

1. 2TONE – «Квітка»

2. Angelina – «Stronger»

3. DEMCHUK – «Alive»

4. FIINKA – «Довбуш»

5. Jerry Heil – «WHEN GOD SHUT THE DOOR»

6. KRUTЬ – «Колискова»

7. Moisei – «I'm Not Alone»

8. OY Sound System – «Ой, тужу»

9. Tember Blanche – «Я вдома»

10. TVORCHI – «Heart Of Steel»

Звісно, оголошення фіналістів призвело до бурхливого обговорення в Мережі. Так, дехто обурений, що не пройшла учасниця «Лілу45», нема у цьому списку і Валерії Кудрявець (Skylerr).

«Немає ні Лілу45, ні Тòнка... Дуже шкода, це були мої фаворити в нацвідборі», «Лілу45??», «Хто половина з цих людей?», «Хіба тіктокер Демчук настільки краще, ніж Tòнка та Лілу45? Приємно тільки, що OY Sound System пройшла в фінал, вона зацікавила мене в щоденниках від Суспільного», «Ніхто з фіналістів особливо не подобається, цікаво послухати Круть і Джері» - обговорюють користувачы соцмереж імена фіналістів Нацвідбору на Євробачення.

Також українці висловлюють побажання, щоб пісня була на рідній мові:

«Хотілося б пісню українською. Доведено вже що він заходить публіці... Звичайно якщо хітяра, то мова не важлива, але все ж хотілося рідної мови, англійська там вже приїлася...».