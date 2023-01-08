"Хотіла зробити свій внесок у перемогу": героїчна історія медсестри з Житомира, яка вирушила на фронт

"Хотіла зробити свій внесок у перемогу": героїчна історія медсестри з Житомира, яка вирушила на фронт

Життя Ірини, як і багатьох українців, розділилося на до й після 24 лютого. До вторгнення дівчина працювала звичайною медсестрою в обласній лікарні Житомира.

Історії медикині розповідає видання Вікна.

З наміром піти на фронт, вона почала оббивати пороги військових частин. Попри часті відмови, Ірина не полишала надій досягти бажаного.

Тим часом два її брати, одному з яких лише 18 років, вже служили в армії. Дівчина теж хотіла зробити свій внесок у перемогу.

Її життя змінилося 21 березня. У цей день її нарешті взяли бойовою медикинею роти в одну з бригад спеціального призначення.

Вона була єдиним медиком в роті, але для побратимів стала більше, ніж лікаркою. Вона стала підтримкою та психологом для них.

Сама Ірина каже, їй дали позивний "Талісман" і це не випадково. Підтримка та жага до життя дівчини не давала хлопцям здатись. Вони казали, що та для них — оберіг спокою та жаги до перемоги.

За майже десять місяців війни Талісман пережила дві контузії, одна з яких була важкою, та майже тричі опинялася на межі між життям і смертю.

Після першої такої травми вона перевелася в іншу частину та почала вчитися. Певний час інструктувала новоприбулих військових та раділа, коли вони дякували за знання, які врятували життя.

Другу контузію дівчина ледве пережила. Вона лежала в полі, де немає майже нічого живого, і не могла навіть підняти голову, над якою літають дрони, працюють Гради та міномети.

"Ти подумки говориш усім, що любиш їх. А далі просто лежиш і молишся. Якщо навіть не виживеш, щоб бодай знайшли та забрали тіло і рідні мали куди прийти. З того моменту життя набуло іншого значення взагалі", — ділиться Ірина.

"Коли ти виходиш з такої д*пи, то розумієш, що ще не все зробив тут, на Землі, й дякуєш кожному новому дню, який зміг прожити".

Зараз дівчина — старша бойова медикиня роти. Разом з нею вона переживає усе, адже вони стали однією родиною, яка робить усе задля перемоги.

До фронту Ірина ніколи не сприймала себе без макіяжу чи намальованих нігтів, та усе змінюється.


Алексей Ионов, politeka.net





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