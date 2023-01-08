"Хотіла зробити свій внесок у перемогу": героїчна історія медсестри з Житомира, яка вирушила на фронт

Життя Ірини, як і багатьох українців, розділилося на до й після 24 лютого. До вторгнення дівчина працювала звичайною медсестрою в обласній лікарні Житомира.

Історії медикині розповідає видання Вікна.

З наміром піти на фронт, вона почала оббивати пороги військових частин. Попри часті відмови, Ірина не полишала надій досягти бажаного.

Тим часом два її брати, одному з яких лише 18 років, вже служили в армії. Дівчина теж хотіла зробити свій внесок у перемогу.

Її життя змінилося 21 березня. У цей день її нарешті взяли бойовою медикинею роти в одну з бригад спеціального призначення.

Вона була єдиним медиком в роті, але для побратимів стала більше, ніж лікаркою. Вона стала підтримкою та психологом для них.

Сама Ірина каже, їй дали позивний "Талісман" і це не випадково. Підтримка та жага до життя дівчини не давала хлопцям здатись. Вони казали, що та для них — оберіг спокою та жаги до перемоги.

За майже десять місяців війни Талісман пережила дві контузії, одна з яких була важкою, та майже тричі опинялася на межі між життям і смертю.

Після першої такої травми вона перевелася в іншу частину та почала вчитися. Певний час інструктувала новоприбулих військових та раділа, коли вони дякували за знання, які врятували життя.

Другу контузію дівчина ледве пережила. Вона лежала в полі, де немає майже нічого живого, і не могла навіть підняти голову, над якою літають дрони, працюють Гради та міномети.

"Ти подумки говориш усім, що любиш їх. А далі просто лежиш і молишся. Якщо навіть не виживеш, щоб бодай знайшли та забрали тіло і рідні мали куди прийти. З того моменту життя набуло іншого значення взагалі", — ділиться Ірина.

"Коли ти виходиш з такої д*пи, то розумієш, що ще не все зробив тут, на Землі, й дякуєш кожному новому дню, який зміг прожити".

Зараз дівчина — старша бойова медикиня роти. Разом з нею вона переживає усе, адже вони стали однією родиною, яка робить усе задля перемоги.

До фронту Ірина ніколи не сприймала себе без макіяжу чи намальованих нігтів, та усе змінюється.