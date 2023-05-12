«Євробачення-2023»: пісні учасників фіналу
За перемогу будуть боротися 26 конкурсантів.
В суботу, 13 травня, у Ліверпулі відбудеться великий фінал конкурсу «Євробачення», який цього року проходить від імені України. У фіналі виступлять представники 26 країн, в тому числі гурт TVORCHI, який став переможцем Національного відбору на «Євробачення», інформує
У фінал конкурсу пройшло по 10 учасників кожного з двох півфіналів, а також представники країн «Великої п’ятірки»: Великої Британії, Іспанії, Італії, Німеччини та Франції. За традицією, до фіналу проходять і представники країни-переможниці минулого року, тобто України.
Пісні учасників фіналу «Євробачення»
Перед фіналом було проведено жеребкування, яке визначило, в якому порядку конкурсанти виходитимуть на сцену в фіналі. Пісні учасників представлено в порядку їхнього виступу на «Євробаченні».
Австрія: Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar?
Португалія: Mimicat — Ai Cora??o
Швейцарія: Remo Forrer — Watergun
Польща: Blanka — Solo
Сербія: Luke Black — Samo Mi Se Spava
Франція La Zarra — ?videmment
Кіпр: Andrew Lambrou — Break A Broken Heart
Іспанія Blanca Paloma — Eaea
Швеція: Loreen — Tattoo
Албанія: Albina & Familja Kelmendi — Duje
Італія Marco Mengoni — Due Vite
Естонія: Alika — Bridges
Фінляндія: K??rij? — Cha Cha Cha
Чехія: Vesna — My Sister’s Crown
Австралія: Voyager — Promise
Бельгія: Gustaph — Because Of You
Вірменія: Brunette — Future Lover
Молдова: Pasha Parfeni — Soarele ?i Luna
Україна: TVORCHI — Heart of Steel
Норвегія: Alessandra — Queen of Kings
Німеччина: Lord of the Lost — Blood & Glitter
Литва: Monika Linkyt? — Stay
Ізраїль: Noa Kirel — Unicorn
Словенія: Joker Out — Carpe Diem
Хорватія: Let 3 — Mama ??!
Велика Британія: Mae Muller — I Wrote A Song