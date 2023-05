«Євробачення-2023»: пісні учасників фіналу

За перемогу будуть боротися 26 конкурсантів.

В суботу, 13 травня, у Ліверпулі відбудеться великий фінал конкурсу «Євробачення», який цього року проходить від імені України. У фіналі виступлять представники 26 країн, в тому числі гурт TVORCHI, який став переможцем Національного відбору на «Євробачення», інформує ZN.ua .

Фінал "Євробачення" відбудеться 13 травня © Getty Images

У фінал конкурсу пройшло по 10 учасників кожного з двох півфіналів, а також представники країн «Великої п’ятірки»: Великої Британії, Іспанії, Італії, Німеччини та Франції. За традицією, до фіналу проходять і представники країни-переможниці минулого року, тобто України.

Пісні учасників фіналу «Євробачення»

Перед фіналом було проведено жеребкування, яке визначило, в якому порядку конкурсанти виходитимуть на сцену в фіналі. Пісні учасників представлено в порядку їхнього виступу на «Євробаченні».

Австрія: Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar?

Португалія: Mimicat — Ai Cora??o

Швейцарія: Remo Forrer — Watergun

Польща: Blanka — Solo

Сербія: Luke Black — Samo Mi Se Spava

Франція La Zarra — ?videmment

Кіпр: Andrew Lambrou — Break A Broken Heart

Іспанія Blanca Paloma — Eaea

Швеція: Loreen — Tattoo

Албанія: Albina & Familja Kelmendi — Duje

Італія Marco Mengoni — Due Vite

Естонія: Alika — Bridges

Фінляндія: K??rij? — Cha Cha Cha

Чехія: Vesna — My Sister’s Crown

Австралія: Voyager — Promise

Бельгія: Gustaph — Because Of You

Вірменія: Brunette — Future Lover

Молдова: Pasha Parfeni — Soarele ?i Luna

Україна: TVORCHI — Heart of Steel

Норвегія: Alessandra — Queen of Kings

Німеччина: Lord of the Lost — Blood & Glitter

Литва: Monika Linkyt? — Stay

Ізраїль: Noa Kirel — Unicorn

Словенія: Joker Out — Carpe Diem

Хорватія: Let 3 — Mama ??!

Велика Британія: Mae Muller — I Wrote A Song