Роберт Дель Ная з гурту Massive Attack випустив власну версію пісні «Океану Ельзи»

За допомогою Obiymy (Legacy of War Mix) збирають гроші для допомоги цивільному населенню, інформує ZN.ua.

Роберт Дель Ная з гурту Massive Attack випустив власну версію пісні «Океану Ельзи»
Пісня записана на підтримку України
© Legacy Of War Foundation

Фронтмен гурту Massive Attack Роберт Дель Ная випустив ремікс пісні «Обійми» українського гурту «Океан Ельзи». Як повідомляє гурт на Facebook, композиція Obiymy (Legacy of War Mix) створена задля допомоги Україні.

Дель Ная разом з фондами Legacy of War Foundation та United24 збирає кошти для допомоги цивільному населенню, що постраждало від війни, та відновлення зруйнованих осель у Київській області.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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