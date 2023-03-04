Роберт Дель Ная з гурту Massive Attack випустив власну версію пісні «Океану Ельзи»

Фронтмен гурту Massive Attack Роберт Дель Ная випустив ремікс пісні «Обійми» українського гурту «Океан Ельзи». Як повідомляє гурт на Facebook , композиція Obiymy (Legacy of War Mix) створена задля допомоги Україні.

Дель Ная разом з фондами Legacy of War Foundation та United24 збирає кошти для допомоги цивільному населенню, що постраждало від війни, та відновлення зруйнованих осель у Київській області.