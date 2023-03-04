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2023-03-04
Роберт Дель Ная з гурту Massive Attack випустив власну версію пісні «Океану Ельзи»
За допомогою Obiymy (Legacy of War Mix) збирають гроші для допомоги цивільному населенню, інформує
Пісня записана на підтримку України© Legacy Of War Foundation
Фронтмен гурту Massive Attack Роберт Дель Ная випустив ремікс пісні «Обійми» українського гурту «Океан Ельзи». Як повідомляє гурт на
Дель Ная разом з фондами Legacy of War Foundation та United24 збирає кошти для допомоги цивільному населенню, що постраждало від війни, та відновлення зруйнованих осель у Київській області.
Фаїна Вауліна, ZN.ua