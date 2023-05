Ед Ширан виграв суд у справі про плагіат пісні Thinking Out Loud

Музиканта звинувачували у тому, що він скопіював композицію Let's Get It On Марвіна Гея.

Британський музикнат Ед Ширан виграв справу про плагіат пісні Thinking Out Loud. Його звинувачували в тому, що він скопіював частину пісні Марвіна Гея Let's Get It On, яка вийшла 1973 року, повідомляє The New York Times.

Ед Ширан виграв справу про плагіат © Ed Sheeran/Instagram

У суд на Ширана подали спадкоємці Еда Таунсенда, співавтора пісні Let's Get It On. Вони стверджували, що два треки «мають схожий синкопований акордовий патерн», який вони називали «серцем пісні». Сам Ширан та його адвокати не заперечували, що акорди у піснях можуть бути схожими, але називали їх звичайними «музичними будівельними блоками», які використовувалися в десятках інших пісень, інформує ZN.ua .

Музикант свідчив у суді протягом двох тижнів, часто приходячи на засідання з гітарою в руках. Він стверджував, що Thinking Out Loud була створена одним вечором разом із його давньою подругою та співавтором Емі Уедж. В основу її створення лягли спостереження за стосунками між старшими представниками їхніх сімей.