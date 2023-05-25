Двох поліцейських-гвалтівників засудили по “Кагарлицькій справі” до 11 років тюрми

Двох колишніх поліцейських Кагарлицького відділу поліції, яких у 2020 році було затримано за підозрою у побитті та зґвалтуванні жінки, засуджено до 11 років позбавлення волі. Жінці, яка стала жертвою знущань, присуджено 1,3 млн гривень відшкодування моральної шкоди. Рішення виніс Обухівський районний суд. Адвокатки потерпілої сподіваються, що апеляційна інстанція (якщо буде подано апеляцію) підтвердить вирок.

Про це KВ стало відомо з повідомлення адвокатки Олени Сотник та релізу Офісу Генерального прокурора.

“Обухівський районний суд визнав винними двох колишніх співробітників Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу ГУ Національної поліції в Київській області у катуванні, насильницькому зникненні та зґвалтуванні (ст. 127, ст. 146-1, ст. 152 КК України)”, – повідомляє Офіс Генпрокурора.

Засуджено двох експравоохоронців, які протягом 2020 року систематично катували людей у Кагарлицькому відділенні поліції: “За принципової позиції прокурора суд призначив ексначальнику кримінальної поліції та оперуповноваженому покарання у вигляді 11 років позбавлення волі”.

"Фактично на сьогоднішній день ми можемо сказати, що цей етап завершено. Додатково, що є дуже важливо для Нелі, її цивільний позов до Національної поліції визнано, повністю задоволено, вона отримає моральну шкоду 1 млн 200 тисяч гривень. Я думаю, що це абсолютно справедливо і дуже показово, у тому числі, для майбутніх справ”, – прокоментувала адвокатка Сотник.

За її словами, “в принципі, цей вирок є визначальним, тому що, ми сподіваємося, він стане превенцією на майбутнє. Ми, звичайно, очікуємо апеляцію, але я впевнена, що справедливе рішення встоїть".

Як інформувала KВ , у травні 2020 року двоє поліцейських Кагарлицького відділу поліції були затримані за підозрою у побитті та зґвалтуванні жінки. Тоді керівництво Нацполіції ухвалило рішення про розформування підрозділу та переатестацію всіх співробітників.

Вже у червні того ж року, після історії з насилуванням і побиттям жінки у відділенні поліції в Кагарлиці Київської області з'ясувалося, що це був не єдиний такий випадок.

Також в червні 2020 року Апеляційний суд Києва залишив під вартою підозрюваних у зґвалтуванні та тортурах у Кагарлику екс-поліцейських – Миколу Кузива та Сергія Суліму.

Фото: з відкритих джерел