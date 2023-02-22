Юлія Саніна стане однією з ведучих фіналу «Євробачення» у Ліверпулі

Організатори «Євробачення» оголосили цьогорічних ведучих та коментаторів пісенного конкурсу. Ними стали українці Юлія Саніна (фронтвумен гурту The Hardkiss) та Тімур Мірошниченко, а також британці Ханна Веддінгхем, Аліша Діксон, Грем Нортон, Мел Гедройц, Райлан, Скотт Міллз, Сем Квек та Клер Суїні, повідомляє «Суспільне» .

Зазначається, що Саніна стане однією з ведучих гранд-фіналу конкурсу разом з легендою «Євробачення» у Великій Британії Гремом Нортоном, британською актрисою та виконавицею Ханною Віддінгхем та ведучою та актрисою Алішею Діксон.