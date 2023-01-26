Лідер "Океан Ельзи" Вакарчук заговорив про засудження відомої співачки: "За виконання нашої пісні..."

Святослав Вакарчук

Лідер "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук дав невелике інтерв'ю та привернув увагу до своїх висловлювань.

Як пише Politeka.net , Святослав Вакарчук - відомий український музикант, який багато років є лідером музичного гурту "Океан Ельзи". Артист продовжує свої виступи на підтримку українців та ЗСУ, а також часто дає інтерв'ю.

«Сьогодні був в ефірі @snidanok. Зокрема, говорили і про засудження співачки Мерієм Герасименком за виконання нашої пісні» - написав під коротким роликом В'ячеслав Вакарчук.

Шанувальники у свою чергу висловили свою думку:

«А 21.09.2019 стрибали на концерті у Мінську... Хворі люди?; Дякую за підтримку білорусів, дуже сподіваємося побачити вашу групу в Білорусі, коли весь цей жах закінчиться. Ми разом із Україною;

Це що відбувається, не маю слів, але твій внесок реально важливий!; Святослав - Ви найкращий! Героям слава; Так, це інший світ, від якого ми відійшли.

Раніше артист розповів про подарунок та останнє повідомлення від Дениса Монастирського, з яким вони були добре знайомі.

Коли зустрілися, він виніс маленький футляр, у якому була старенька дитяча скрипка. Тоді ж розповів, що це скрипка з музичної школи саме в Харкові. Школи, яку розбомбили росіяни, а скрипка дивом уціліла... Відверто, це був один із самих зворушливі подарунки, які я отримував за все своє життя”, – згадує Святослав Вакарчук.


Дарина Силина, politeka.net





Интересные новости
"Мікрофон мені не дали": "Міс Україна-Всесвіт" Апанасенко чесно розповіла про ставлення до росіянки на конкурсі"Мікрофон мені не дали": "Міс Україна-Всесвіт" Апанасенко чесно розповіла про ставлення до росіянки на конкурсі
Шерон Стоун у золотому боді здивувала несподіваною появою на публіці та стрункою фігуроюШерон Стоун у золотому боді здивувала несподіваною появою на публіці та стрункою фігурою
Українські біженці в Іспанії потрапили до трудового рабства: подробиці викриттяУкраїнські біженці в Іспанії потрапили до трудового рабства: подробиці викриття
Брієнна з "Гри престолів" показала ідеальне вбрання для високих жінок, щоб здаватися меншеБрієнна з "Гри престолів" показала ідеальне вбрання для високих жінок, щоб здаватися менше
Тарас Цимбалюк із "Кріпосної" зізнався, як отримав повістку і що робитиме: "На жаль"Тарас Цимбалюк із "Кріпосної" зізнався, як отримав повістку і що робитиме: "На жаль"
Блок рекламы


Похожие новости
Арнольд Шварценеггер з'явився у кліпі Kalush Orchestra та заговорив українською мовою: "Це потужне послання"Арнольд Шварценеггер з'явився у кліпі Kalush Orchestra та заговорив українською мовою: "Це потужне послання"
Улюблениця Вакарчука Соловій розговорилася про свою старість: "Запам'ятайте мене такою..."Улюблениця Вакарчука Соловій розговорилася про свою старість: "Запам'ятайте мене такою..."
Лідера Aerosmith Стівена Тайлера звинуватили у сексуальному насильстві над неповнолітньою – ЗМІЛідера Aerosmith Стівена Тайлера звинуватили у сексуальному насильстві над неповнолітньою – ЗМІ
Лідер "Океан Ельзи" Вакарчук поділився незвичним образом на підтримку українців: "Справжній, сміливий"Лідер "Океан Ельзи" Вакарчук поділився незвичним образом на підтримку українців: "Справжній, сміливий"
Улюбленка Вакарчука Соловій засвітилася в компанії ефектного красеня: "Це що, Жадан..."Улюбленка Вакарчука Соловій засвітилася в компанії ефектного красеня: "Це що, Жадан..."
"Це не було моєю метою": Соловій розповіла, як стала радницею Вакарчука на "Голосі країни""Це не було моєю метою": Соловій розповіла, як стала радницею Вакарчука на "Голосі країни"
Названо трьох лідерів голосування за склад журі Нацвідбору на «Євробачення»Названо трьох лідерів голосування за склад журі Нацвідбору на «Євробачення»
Лідер гурту "Без Обмежень" розповів, чому став водієм після 24 лютого: "Я не відчував себе..."Лідер гурту "Без Обмежень" розповів, чому став водієм після 24 лютого: "Я не відчував себе..."
Улюблениця Вакарчука Соловій поділилася кадрами з ванної: особисті кадриУлюблениця Вакарчука Соловій поділилася кадрами з ванної: особисті кадри
Влад Яма, який втік у США, заговорив про трагедію в рідному місті: "З Америки воно ж краще видно"Влад Яма, який втік у США, заговорив про трагедію в рідному місті: "З Америки воно ж краще видно"
Последние новости
Подгружаем последние новости