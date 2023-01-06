Осадча жорстко розкритикувала Меладзе після виправдання за слова "Слава Україні": "Після 14 років цей бравий грузин боявся..."

Ведуча Катерина Осадча звернулася до шанувальників виконавця, який ще 2021 року виступав у Києві.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська ведуча Катерина Осадча висловила свою думку щодо конфлікту, який нещодавно розгорнувся навколо російського співака грузинського походження Валерія Меладзе. Свою думку вона висловила у своїх Інстаграм-Сторіз.

На вечірці у Дубаї артист, який на початку повномасштабної війни в Україні одним із перших висловився проти проведення "спецоперації", відповів на українське привітання "Слава Україні".

Після цього Меладзе випустив пост-виправдання, в якому прийняв позицію "голуба миру", назвав війну "конфліктом", а росіян та українців "улюбленими народами".

Ведуча Катерина Осадча звернулася до шанувальників виконавця, який ще 2021 року виступав у Києві. Вона висловила сподівання, що такого не буде. Ведуча також заявила, що з 2014 року Меладзе боявся давати інтерв'ю, щоби не заїкатися про підтримку України.

"Сподіваюся, що тему з Меладзе на концертах у Києві закрито назавжди? І всі шанувальники "танців метелика" перестануть розповідати, що він за нас і взагалі грузин? До речі, після 14 року цей бравий грузин боявся давати інтерв'ю, адже висловити свою підтримку Україні не міг. Але продовжував на убогій сцені без будь-яких елементів шоу збирати по кілька аншлагів поспіль, адже знаходилися українці, які нудьгували за ватною лірикою", - зазначила Катерина Осадча.