Артист "Квартал 95" насмішив жорсткою пародією на рамзана кадирова: "Сидячи у себе в палаці..."

Артист "Квартал 95" насмішив жорсткою пародією на рамзана кадирова: "Сидячи у себе в палаці..."

Артист "Квартал 95" Юрій Великий видав нову пародію, героєм якої став скандальний глава Чечні рамзан кадиров.

На своєму TouTube-каналі гуморист розмістив відео, у якому жорстко обстібав проблеми з вимовою слів у дон-дона а також торкнувся його нещодавньої заяви, у якій кадиров закликав мобілізованих росіян не скаржитися на нестачу автоматів, а здобувати їх у бою.

"Глава Чечні та "генерал тіктока" кадиров записав нове відео звернення, в якому попросив новоспечених чМобіків не плакатися на важкі умови, а бути чоловіками і любити батьківщину як він ? Звичайно, сидячи у себе в палаці, любов до батьківщини як ніколи сильна", — написав Юрій Великий під своїм відео.

У кадрі зірка "Квартал 95" з'явився в образі кадирова – з пишною бородою та в береті.

"Ви всі, можна сказати, шашличники. Ой, щасливчики. Не кожному в житті випадає такий шанс. Отримав повістку, приїхав на полігон, пройшов три дні навчання, потрапив до Херсону, повернувся додому у пакеті. Романтика, блін. Можете не переживати. Всі пакети якісні, виготовлені в Пакетстані. З пореул..., полеурелевітана. Це, зараз... З пюрелюлякебаба, з полеур..., полеуреле… Коротше, з чорної клейонки", - говорить гуморист від імені кадирова.


Тарас Галушко, politeka.net





Интересные новости
"Данилко в жюрі!": що відомо про фінал Нацвідбору "Евробачення", який відбудеться набагато раніше"Данилко в жюрі!": що відомо про фінал Нацвідбору "Евробачення", який відбудеться набагато раніше
52-річна Наомі Кемпбелл вразила фігурою поряд із молоденькою колегою Хадід: "Вау, здатні"52-річна Наомі Кемпбелл вразила фігурою поряд із молоденькою колегою Хадід: "Вау, здатні"
Каменських розповіла, як тепер їй живеться у Києві у неспокійний час: "Багато часу проводжу на..."Каменських розповіла, як тепер їй живеться у Києві у неспокійний час: "Багато часу проводжу на..."
"Українська русалочка": Дорофєєва у блискучому топіку розбурхала фантазії шанувальників, фото"Українська русалочка": Дорофєєва у блискучому топіку розбурхала фантазії шанувальників, фото
Зустрів з домашнім ослом: Kalush Orchestra сходили в гості до Арнольда ШварценеггераЗустрів з домашнім ослом: Kalush Orchestra сходили в гості до Арнольда Шварценеггера
Блок рекламы


Похожие новости
Лідер гурту "Без Обмежень" розповів, чому став водієм після 24 лютого: "Я не відчував себе..."Лідер гурту "Без Обмежень" розповів, чому став водієм після 24 лютого: "Я не відчував себе..."
Артист "Квартал 95" смішно спародіював колаборанта Стремоусова: "Бачу ями та грязюку..."Артист "Квартал 95" смішно спародіював колаборанта Стремоусова: "Бачу ями та грязюку..."
Дружина Остапчука після повернення в Україну здивувала одкровенням: "Я в себе одна..."Дружина Остапчука після повернення в Україну здивувала одкровенням: "Я в себе одна..."
Екоактивістки, які облили супом картину Ван Гога в Лондоні, не визнали себе винними в судіЕкоактивістки, які облили супом картину Ван Гога в Лондоні, не визнали себе винними в суді
Кароль у домашньому вигляді вирішила показати себе справжню з улюбленцем: "Яка бусинка!"Кароль у домашньому вигляді вирішила показати себе справжню з улюбленцем: "Яка бусинка!"
Тероборона Барселони: Олег Скрипка висловився про українських артистів, які залишаються в ЄвропіТероборона Барселони: Олег Скрипка висловився про українських артистів, які залишаються в Європі
Скрипка вигадав назву для українських артистів, які втекли за кордон: "Пускають крокодилячу сльозу..."Скрипка вигадав назву для українських артистів, які втекли за кордон: "Пускають крокодилячу сльозу..."
Молодий львів'янин витратив чужі гроші на себе замість допомоги ЗСУ: що загрожує шахраюМолодий львів'янин витратив чужі гроші на себе замість допомоги ЗСУ: що загрожує шахраю
Потап листувався з артистами-зрадниками, співак поділився деталями: "Написали мені після Бучі..."Потап листувався з артистами-зрадниками, співак поділився деталями: "Написали мені після Бучі..."
Українці обурилися планами артистів Дизель Шоу виступити на лайнері перед росіянами - деталі скандалуУкраїнці обурилися планами артистів Дизель Шоу виступити на лайнері перед росіянами - деталі скандалу
Последние новости
Подгружаем последние новости