Артист "Квартал 95" насмішив жорсткою пародією на рамзана кадирова: "Сидячи у себе в палаці..."

Артист "Квартал 95" Юрій Великий видав нову пародію, героєм якої став скандальний глава Чечні рамзан кадиров.

На своєму TouTube-каналі гуморист розмістив відео, у якому жорстко обстібав проблеми з вимовою слів у дон-дона а також торкнувся його нещодавньої заяви, у якій кадиров закликав мобілізованих росіян не скаржитися на нестачу автоматів, а здобувати їх у бою.

"Глава Чечні та "генерал тіктока" кадиров записав нове відео звернення, в якому попросив новоспечених чМобіків не плакатися на важкі умови, а бути чоловіками і любити батьківщину як він ? Звичайно, сидячи у себе в палаці, любов до батьківщини як ніколи сильна", — написав Юрій Великий під своїм відео.

У кадрі зірка "Квартал 95" з'явився в образі кадирова – з пишною бородою та в береті.

"Ви всі, можна сказати, шашличники. Ой, щасливчики. Не кожному в житті випадає такий шанс. Отримав повістку, приїхав на полігон, пройшов три дні навчання, потрапив до Херсону, повернувся додому у пакеті. Романтика, блін. Можете не переживати. Всі пакети якісні, виготовлені в Пакетстані. З пореул..., полеурелевітана. Це, зараз... З пюрелюлякебаба, з полеур..., полеуреле… Коротше, з чорної клейонки", - говорить гуморист від імені кадирова.