Після скандалу з втечею артистів за кордон TVORCHI отримали дозвіл на виїзд з України

Після скандалу з виїздом з України коміка Андрія Щегеля та режисера Тараса Голубкова Міністерство культури пообіцяло змінити процес отримання дозволів на закордонні поїздки для українських артистів. Через це під загрозою зриву опинилися десятки благодійних концертів, включно з промо-захом гурту TVORCHI перед "Євробаченням-2023", інформує Апостроф.

Фото: https://www.instagram.com/tvorchi_official/

"Під питанням наш виступ у місті Найробі, куди USAID запросив нас виступити на відкритті муралу в рамках проекту "Стіна" та вплинути на рівень антиукраїнської пропаганди. Під питанням наша участь у всіх промо-заходах перед "Євробаченням" та можливість представити свою країну і творчість найкращим чином", - заявили музиканти 11 березня.

На щастя, ситуація вирішилася на їхню користь: через три дні TVORCHI отримали дозвіл на виїзд до столиці Кенії.

"Наша поїздка до Найробі з важливою місією відбудеться! Сьогодні ми отримали дозвіл на виїзд для нашої команди, - повідомили TVORCHI в Instagram і подякували Мінікульту за сприяння. - Збираємо валізи, поїзд за годину, все вам покажемо".

Фото: https://www.instagram.com/tvorchi_official/

"Євробачення-2023" відбудеться 9-13 травня у Ліверпулі, який приймає конкурс замість України. TVORCHI виступлять у фіналі з піснею "Heart of Steel" ("Серце зі сталі"), їхній порядковий номер - 19.

Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данілов пообіцяв розглянути питання виїзду чоловіків призовного віку за кордон на найвищому рівні.

"Мінкульт дав дозвіл у грудні - шестеро людей поїхали представляти країну як артисти. На жаль, ці артисти не повернулися. Ще й починають зухвало коментувати та викладати в соцмережі, що вони такі розумні, а хтось має воювати", - прокоментував він скандальне інтерв'ю Щегеля.

Так, на засіданні Ставки мають розглянути, які відомства надаватимуть дозволи на виїзд за кордон, хто і в яких кількостях це робитиме.


Наталка Лавринець, Апостроф





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