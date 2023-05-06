У столиці в’язні видавали себе за військовослужбовців та дурили громадян на продажах генераторів

У Києві правоохоронці викрили групу осіб, які ошукували громадян під приводом інтернет-продажів. Під час масштабних відключень світла чоловік, що перебував у Київському СІЗО та три його співкамерники організували “торгівлю” неіснуючими генераторами. Щоб якнайдовше дурити покупців, шахраї видавали себе за військовослужбовців.

Про це, як передає KВ , йдеться в повідомленні пресслужби Київської міської прокуратури.

Як встановили правоохоронці, шахрайська схема діяла з листопада 2022 року по лютий 2023 року в умовах масштабних проблем з електропостачанням в Україні через російські обстріли.

Зазначається, що організував схему неодноразово судимий 33-річний чоловік, який у той час утримувався в Київському СІЗО. До “справи” він залучив ще трьох співкамерників.

Через мобільний телефон зловмисники розміщували у соцмережі оголошення про продаж генераторів. Отримавши від покупців передоплату у розмірі від 2 до 10 тис. гривень, обіцяли відправити товар до певної дати.

“Затримку у відправці фігуранти пояснювали тим, що вони начебто є військовослужбовцями, яких терміново відправили у “гарячі точки”. У подальшому ділки припиняли з покупцями зв’язок”, – йдеться в повідомленні.

На даний час встановлено шестеро потерпілих від шахрайських дій зловмисників.

За місцями утримання фігурантів, а саме у двох виправних установах та у Київському слідчому ізоляторі, проведено обшуки. Проведено обшуки у пов’язаних з підозрюваними осіб, на картки яких перераховувалися грошові кошти.

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури Києва повідомлено про підозру чотирьом раніше судимим чоловікам за фактами шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інтернет-продажів (ч.3 ст.190 КК України).

Досудове розслідування триває, проводяться слідчі та розшукові дії з метою встановлення всіх потерпілих.

Нагадаємо, правоохоронці Київщини викрили ув’язненого столичного СІЗО, який здійснював шахрайські дії в мережі Інтернет. Зловмисник, знаходячись у слідчому ізоляторі, викладав фейкові оголошення про продаж автомобілів. Після отримання передплати шахрай зникав зі зв’язку з покупцями.

Фото: Київська міська прокуратура