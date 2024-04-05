ТЦК почнуть викликати 25-річних громадян для медогляду та оновлення документів — Генштаб

Насамперед їх потрібно зняти з обліку призовників.

© Міністерство оборони України/facebook.com

Генштаб ЗСУ попередив, що Територіальні центри комплектування почнуть викликати громадян, які досягли 25-річного віку. У повідомленні на Tg-каналі ГШ сказано, що вони підлягають зняттю з обліку призовників, адже тепер їх потрібно поставити на військовий облік, інформує ZN.ua .

У ТЦК пояснили, що виклики здійснюватимуться для уточнення облікових даних громадян, проходження медогляду та оформлення відповідних документів.

"Удосконалення організації військового обліку призовників здійснюється у контексті реформування системи підготовки громадян до проходження служби та готовності до виконання конституційного обов'язку щодо захисту батьківщини", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 2 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон про зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років. Експерти прогнозують, що це допоможе підтримати здатність української армії відновлювати та реконструювати бойові підрозділи, а також створювати нові. Але це лише один з багатьох чинників, які обговорюють у Києві для створення стійкого апарату генерування воєнних сил.