ТЦК почнуть викликати 25-річних громадян для медогляду та оновлення документів — Генштаб
Насамперед їх потрібно зняти з обліку призовників.
Генштаб ЗСУ попередив, що Територіальні центри комплектування почнуть викликати громадян, які досягли 25-річного віку. У
У ТЦК пояснили, що виклики здійснюватимуться для уточнення облікових даних громадян, проходження медогляду та оформлення відповідних документів.
"Удосконалення організації військового обліку призовників здійснюється у контексті реформування системи підготовки громадян до проходження служби та готовності до виконання конституційного обов'язку щодо захисту батьківщини", – сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 2 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон про зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років. Експерти прогнозують, що це допоможе підтримати здатність української армії відновлювати та реконструювати бойові підрозділи, а також створювати нові. Але це лише один з багатьох чинників, які обговорюють у Києві для створення стійкого апарату генерування воєнних сил.