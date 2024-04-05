ТЦК почнуть викликати 25-річних громадян для медогляду та оновлення документів — Генштаб

Насамперед їх потрібно зняти з обліку призовників.

ТЦК почнуть викликати 25-річних громадян для медогляду та оновлення документів — Генштаб
© Міністерство оборони України/facebook.com

Генштаб ЗСУ попередив, що Територіальні центри комплектування почнуть викликати громадян, які досягли 25-річного віку. У повідомленні на Tg-каналі ГШ сказано, що вони підлягають зняттю з обліку призовників, адже тепер їх потрібно поставити на військовий облік, інформує ZN.ua.

У ТЦК пояснили, що виклики здійснюватимуться для уточнення облікових даних громадян, проходження медогляду та оформлення відповідних документів.

"Удосконалення організації військового обліку призовників здійснюється у контексті реформування системи підготовки громадян до проходження служби та готовності до виконання конституційного обов'язку щодо захисту батьківщини", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 2 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон про зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років. Експерти прогнозують, що це допоможе підтримати здатність української армії відновлювати та реконструювати бойові підрозділи, а також створювати нові. Але це лише один з багатьох чинників, які обговорюють у Києві для створення стійкого апарату генерування воєнних сил.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
Мінцифри: Понад 800 тисяч школярів продовжують навчатися дистанційноМінцифри: Понад 800 тисяч школярів продовжують навчатися дистанційно
Гурт Kiss продав права на свої пісні та назву компанії, що створила шоу аватарів для АВВАГурт Kiss продав права на свої пісні та назву компанії, що створила шоу аватарів для АВВА
ТЦК почнуть викликати 25-річних громадян для медогляду та оновлення документів — ГенштабТЦК почнуть викликати 25-річних громадян для медогляду та оновлення документів — Генштаб
Блок рекламы


Похожие новости
Удар по Краматорську: Серед постраждалих українська письменниця Вікторія Амеліна та громадяни КолумбіїУдар по Краматорську: Серед постраждалих українська письменниця Вікторія Амеліна та громадяни Колумбії
Мобілізація та проходження ВЛК громадянами, обмежено придатними до військової служби: процедураМобілізація та проходження ВЛК громадянами, обмежено придатними до військової служби: процедура
У столиці в’язні видавали себе за військовослужбовців та дурили громадян на продажах генераторівУ столиці в’язні видавали себе за військовослужбовців та дурили громадян на продажах генераторів
Мобілізація громадян з інвалідністю: кого можуть призвати під час війниМобілізація громадян з інвалідністю: кого можуть призвати під час війни
Паспорт громадянина України: скільки він може зберігатися, якщо його вчасно не забратиПаспорт громадянина України: скільки він може зберігатися, якщо його вчасно не забрати
Позбавити звань і громадянства: в РФ Валерію Меладзе вигадують покарання за слова "Героям слава"Позбавити звань і громадянства: в РФ Валерію Меладзе вигадують покарання за слова "Героям слава"
Все вирішить президент: Євген Сморигін розповів про іспит для отримання громадянства УкраїниВсе вирішить президент: Євген Сморигін розповів про іспит для отримання громадянства України
Зірка "Дизель шоу" Танкович несподівано висловився про українську мову та зміну громадянства: "У мене вже..."Зірка "Дизель шоу" Танкович несподівано висловився про українську мову та зміну громадянства: "У мене вже..."
"Скоро ГУЛАГ відбудовувати почнуть": у відомої російської актриси почалися неприємності"Скоро ГУЛАГ відбудовувати почнуть": у відомої російської актриси почалися неприємності
Будь які вимоги до батьків сплатити кошти за видачу документів про освіту є незаконними — МОНБудь які вимоги до батьків сплатити кошти за видачу документів про освіту є незаконними — МОН
Последние новости
Подгружаем последние новости