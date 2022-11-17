Все вирішить президент: Євген Сморигін розповів про іспит для отримання громадянства України
Євген Сморигін вже 15 років живе, працює та виховує трьох дітей у Києві, проте білоруський паспорт міняти не поспішав. Нині, коли з рідної Білорусі летять ракети в його сім'ю, отримання громадянства України стало для нього головним питанням, інформує
Учасник "Дизель Шоу" вже розпочав процедуру оформлення українського громадянства. Він склав тест на знання української мови, і тепер чекає, доки Володимир Зеленський погодить його запит на отримання паспорта України. В інтерв'ю Славі Дьоміну артист поділився подробицями проходження іспиту та розповів, що для нього було найскладнішим.
"Найскладнішим було для мене, звичайно, - письмо Тому що я ніколи в житті не писав українською, - зізнався білорус у програмі "Слава +". - Я вчився розмовляти українською, на розмовному рівні, а на цьому іспиті є деякі завдання, де потрібно писати. Я розумію, що я зробив деякі помилки. Це складно для мене, тому що я в житті не писав жодного слова".
Сморигін додав, що вже є результати, і він набрав понад 90 балів із 100 можливих. Проте іспит – це лише один крок на отримання громадянства України.
"Все вирішує президент особисто. Це не іспит з української мови. Це одна з умов, щоб людина могла спілкуватися з українцями", - розповів Євген.
Тепер артист має пройти цілу низку перевірок у правоохоронних органах, чи не було у нього проблем із законом України. Після цього Євгену потрібно надати особисту інформацію: сім'я, діти, дружина-українка, постійний офіційний дохід. Усі ці документи Сморигін вже зібрав.
Зірка "Дизель Шоу" також пояснив, чому не зайнявся питанням українського громадянства раніше, адже він живе тут уже понад десять років.
"Коли розпочалася війна у 2014 році, для мене це не було такою гострою проблемою. Тому що я розумів, що я білорус, я не росіянин. Конфлікт із Росією, з російського боку. Білоруси завжди були братами для українців. Це не просто слова. Я знаю, я живу так в Україні білорусом 15 років і ніколи і жодного разу не було: "А, ти, білорус..." Ні, для мене це не було гостре питання, а коли з моєї рідної Білорусі пішли війська і полетіли ракети в мій будинок в Україні…Ось це для мене стало гострим питанням", - сказав Сморигін.