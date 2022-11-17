Все вирішить президент: Євген Сморигін розповів про іспит для отримання громадянства України

Євген Сморигін вже 15 років живе, працює та виховує трьох дітей у Києві, проте білоруський паспорт міняти не поспішав. Нині, коли з рідної Білорусі летять ракети в його сім'ю, отримання громадянства України стало для нього головним питанням, інформує Апостроф .

Учасник "Дизель Шоу" вже розпочав процедуру оформлення українського громадянства. Він склав тест на знання української мови, і тепер чекає, доки Володимир Зеленський погодить його запит на отримання паспорта України. В інтерв'ю Славі Дьоміну артист поділився подробицями проходження іспиту та розповів, що для нього було найскладнішим.

Фото: instagram.com/smorigin_evgeni

"Найскладнішим було для мене, звичайно, - письмо Тому що я ніколи в житті не писав українською, - зізнався білорус у програмі "Слава +". - Я вчився розмовляти українською, на розмовному рівні, а на цьому іспиті є деякі завдання, де потрібно писати. Я розумію, що я зробив деякі помилки. Це складно для мене, тому що я в житті не писав жодного слова".

Сморигін додав, що вже є результати, і він набрав понад 90 балів із 100 можливих. Проте іспит – це лише один крок на отримання громадянства України.

"Все вирішує президент особисто. Це не іспит з української мови. Це одна з умов, щоб людина могла спілкуватися з українцями", - розповів Євген.

Тепер артист має пройти цілу низку перевірок у правоохоронних органах, чи не було у нього проблем із законом України. Після цього Євгену потрібно надати особисту інформацію: сім'я, діти, дружина-українка, постійний офіційний дохід. Усі ці документи Сморигін вже зібрав.

Фото: instagram.com/smorigin_evgeni

Зірка "Дизель Шоу" також пояснив, чому не зайнявся питанням українського громадянства раніше, адже він живе тут уже понад десять років.

"Коли розпочалася війна у 2014 році, для мене це не було такою гострою проблемою. Тому що я розумів, що я білорус, я не росіянин. Конфлікт із Росією, з російського боку. Білоруси завжди були братами для українців. Це не просто слова. Я знаю, я живу так в Україні білорусом 15 років і ніколи і жодного разу не було: "А, ти, білорус..." Ні, для мене це не було гостре питання, а коли з моєї рідної Білорусі пішли війська і полетіли ракети в мій будинок в Україні…Ось це для мене стало гострим питанням", - сказав Сморигін.