"Скоро ГУЛАГ відбудовувати почнуть": у відомої російської актриси почалися неприємності
На російську актрису Христину Асмус порушили адміністративну справу про "дискредитацію" російської армії.
Як повідомляє «Настоящее время», відповідний протокол днями надійшов до Тверського суду Москви. Тепер Крістіні Асмум загрожує штраф у розмірі 50 тис. рублів.
Що саме стало приводом для відкриття справи і як саме Асмус дискредитувала російську армію, поки що невідомо.
Додамо, що після повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну актриса написала на своїй сторінці в Instagram: «Страх і біль. Молю, зупиніть все це. Ні війні!".
Зазначимо, що під статті про «фейки» та «дискредитацію» підпадають будь-які відомості, які суперечать Міноборони Росії.
«Скоро ГУЛАГ відбудовувати почнуть», «Звичку доносити на сусіда пальцем не задавиш», «Країна доносів», «Ща харламов випустить смішний ролик на підтримку війни і її відпустять», «Адекватним людям треба валити з того смітника, хоча їх і тут не особливо чекають і терплять», «Такі новини зазвичай означають, що людина не зовсім кінчена», - обговорюють користувачі соцмереж.
Додамо, що незабаром після повномасштабного вторгнення Росії в Україну екс-чоловік Асмус Гарік Харламов заявив, що пишається тим, що він росіянин.
«Я ніколи і ніде не казав, що мені соромно бути росіянином. З цим Камеді Батл теж не виграти. Я росіянин. Моя дочка росіянка. Мама, дід, бабуся, сестри, друзі. За них мені теж має бути соромно? Це моя батьківщина. І я пишаюся тим, що я росіянин! І пишатимуся до кінця днів, як і будь-яка інша осудна людина пишається своєю батьківщиною і національністю», - говорив Харламов у березні.
"Козел! (...) Їдь у свій Засранськ, і там відпочивай! (...) Коли дітей гублять, свої в Монако відпочивають?!" - rричали Кіркорову перехожі, що помітили його в Монако.