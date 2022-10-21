"Спонсоруй і далі рашку": Лорак потрапила під лють українців після прем'єри російської пісні

Ані лорак, скрін

Відома співачка Ані Лорак презентувала фрагмент нової пісні та нарвалася на жорстку критику українців.

Після новини про повне "скасування" Ані Лорак в Україні рішенням РНБО, артистка не засмутилася і опублікувала фрагмент нової пісні. У своєму Instagram співачка виклала фото в образі з кліпу, і разом із ним фрагмент хіта, прем'єра якого очікується 21 жовтня.

У підписі до публікації Лорак знову ні слова не сказала про війну, зазначила лише, що зараз має непростий період у житті, але вона продовжує любити своїх близьких. Також артистка наголосила, що новий хіт для неї написала українська авторка.

Ані лорак

"Творчість завжди рятувала мене в найскладніші періоди життя. Сьогодні я дарую вам пісню #Лабіринт, написану талановитим українським автором Оленою Мельник. Люблю і любитиму близьких душею людей. Вірю, що справжня любов пройде всі життєві випробування. Нехай ця пісня знайде свого слухача, хто чує більше, ніж музику", - написала співачка.

У коментарях до публікації розлючені українці висловили, що думають про Лорак та її позицію з приводу війни в Україні: "Українською Кіркоров сказав не випускати, чи не хотіла просто?", "Швидше за все, дуже хороша пісня. Але дуже шкода, що знову не українською мовою", "Тебе внесли в санкційні списки! А авторка треку тебе зазначала, щоб ти висловила чітку позицію з приводу війни! Але ти промовчала! Всі активи в Україні недійсні! За корабликом російським давай іди", "Спонсоруй і далі рашку податками, щоб вони потім ракетами та зброєю, купленими за ці державні кошти, вбивали наших людей!".


Галина Струс, politeka.net





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