Jerry Heil оспівала мужність Залужного та непереможність українських захисників: "Це кінець російської імперії"

Jerry Heil заспівала про знаменитих козаків, порівнявши їх із непереможними українськими захисниками, які зараз захищають свою державу від навали російських окупантів та вбивць.

Українська співачка Jerry Heil (справжнє ім'я - Яна Шемаєва ) представила натхненний відеокліп на нову пісню "Козацькому роду". 27-річна виконавиця заспівала про знаменитих козаків, порівнявши їх із непереможними українськими захисниками, які зараз захищають свою державу від навали російських окупантів та вбивць. Кліп з'явився на її Youtube-каналі .

Також співає Jerry Heil про головнокомандувача ЗСУ, генерала Валерія Залужного, якого в пісні називає "отаманом", який був "пеклом раші суджень", і що його ім'я "це кінець російської імперії".

"Хотелось передать именно оркестровым звуком величие наших предков. Казацкий ген — в наших клетках. В наших жилах — их кровь. "Наш рід – був, є і буде: і вчора, і завтра — нам на небі характерник запалює ватра", — написала певица под видео.

Користувачі мережі написали безліч компліментів для Jerry Heil, пісня їм справді сподобалася: "Співачка, яка стала голосом українського народу та прославляє нашу культуру на весь світ", " Україна – це нація сильних та мужніх людей Пісня фантастична ", "Це неймовірно! Пісня, відео пробирає. Переповнює гордість за наш народ та нашу націю".