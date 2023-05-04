"Починаю тур Україною": Jerry Heil поділилася грандіозними планами на літні канікули

Джеррі Хейл, Jerry Heil

Відома співачка Jerry Heil поділилася милими фото з Києва та розповіла про свої плани на літні канікули.

Популярна українська співачка Jerry Heil (Яна Шамаєва), яка брала участь у Нацвідборі на Євробачення-2023, а зараз поїхала на навчання до американського Бостона, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася милими фото з Києва та розповіла про свої плани на літні канікули.

Як видно, на нових фотографіях Яна знята на прогулянці у Києві. За словами співачки, ці знімки вона зробила під час весняних канікул, а тепер має плани на літні. Перед камерою вона з'явилася у стильному образі – на ній вузькі чорні штани та вільна тепла кофта світлого відтінку. Волосся дівчини розпущене і недбало укладене, на обличчі легкий макіяж, а на шиї незвичайна прикраса.

У підписі до публікації Jerry Heil поділилася своїми планами: "Ці фото я зробила в Києві в ті щасливі дні, коли приїздила сюди на весняні канікули. Але починаються літні — і я, не гаючи часу, розпочинаю тур Україною!". Також вона написала графік майбутніх концертів.

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Чекаємо в Україні".
"А як же Харків?"
"Давайте вже до Криму".
"А коли будуть Суми?"
"Супер! Шкода, що в Івано-Франківську не буде концерту".
"Хмельницького немає".
"Наша красуня".
"Сподіваюся потраплю на твій концерт у Рівному".
"А коли приїдеш до Кропивницького?".


Галина Струс, politeka.net





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