"Починаю тур Україною": Jerry Heil поділилася грандіозними планами на літні канікули

Відома співачка Jerry Heil поділилася милими фото з Києва та розповіла про свої плани на літні канікули.

Популярна українська співачка Jerry Heil (Яна Шамаєва), яка брала участь у Нацвідборі на Євробачення-2023, а зараз поїхала на навчання до американського Бостона, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася милими фото з Києва та розповіла про свої плани на літні канікули.

Як видно, на нових фотографіях Яна знята на прогулянці у Києві. За словами співачки, ці знімки вона зробила під час весняних канікул, а тепер має плани на літні. Перед камерою вона з'явилася у стильному образі – на ній вузькі чорні штани та вільна тепла кофта світлого відтінку. Волосся дівчини розпущене і недбало укладене, на обличчі легкий макіяж, а на шиї незвичайна прикраса.

У підписі до публікації Jerry Heil поділилася своїми планами: "Ці фото я зробила в Києві в ті щасливі дні, коли приїздила сюди на весняні канікули. Але починаються літні — і я, не гаючи часу, розпочинаю тур Україною!". Також вона написала графік майбутніх концертів.

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Чекаємо в Україні".

"А як же Харків?"

"Давайте вже до Криму".

"А коли будуть Суми?"

"Супер! Шкода, що в Івано-Франківську не буде концерту".

"Хмельницького немає".

"Наша красуня".

"Сподіваюся потраплю на твій концерт у Рівному".

"А коли приїдеш до Кропивницького?".