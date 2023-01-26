Літні люди влаштували бійку вилами на Одещині: медики роблять усе можливе

На Одещині 25 січня чоловік та жінка влаштували бійку вилами та отримали травми.

Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

Медиків викликав інший чоловік, який повідомив, що двоє людей похилого віку, чоловік і жінка, влаштували бій вилами та отримали тяжкі травми.

"Прибувши за вказаною адресою, медики виявили літніх чоловіка та жінку з колотими ранами черевної порожнини, очі та плеча. Обом було надано першу медичну допомогу на місці, після чого обох госпіталізували до Кілійської лікарні", — йдеться у повідомленні.

Медики зараз рятують потерпілих.

Раніше повідомлялося, що працівник військкомату прийшов додому до чоловіка, щоб вручити повістку його братові.

Надвір вийшов обвинувачений, схопив косу і намагався напасти на лейтенанта.

Зупинився чоловік лише після трьох попереджувальних пострілів. У суді обвинувачений пояснив, що його розлютило те, що працівники військкомату зайшли у двір без дозволу.

Свою провину він визнав і покаявся у скоєному. Житель Рівненщини відбувся умовним терміном через погрози військовому, який роздавав повістки.

Зазначимо, що інцидент стався 13 вересня 2022 року.