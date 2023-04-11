"Чому він на волі, а не у ізоляторі?!": скандальний єпископ після зустрічі з СБУ знову розгулює з неповнолітніми

Якщо ви раптом забули, хто такий єпископ Нікіта, то згадайте обшуки СБУ, під час яких його заскочили в келії з неповнолітнім хлопцем, який чомусь був в одних трусах.

Скандально відомий священнослужитель УПЦ Московського патріархату Микита знову бачився наодинці з малолітніми хлопцями. Зокрема, у мережі з'явилося відео, на якому видно сутичку між ним та українським захисником. Цей інцидент був прокоментований у Чернівецько-Буковинській єпархії МП та поліції регіону, яка дала коментар для "24 Каналу".

У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП вирішили маніпулювати та заявили, що в одного з неповнолітніх хлопців, з яким єпископ із невідомих причин гуляв, брат та батько зараз на передовій. А також поскаржилися, що поліція не заарештувала бійця ЗСУ, який ударив єпископа в обличчя.

Попи Московського патріархату також звинуватили військового у побитті малолітнього хлопця, хоча на відео чудово видно, що вдарив він саме єпископа.

У поліції спростували заяву Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП. Там заявили, що приїхали на місце виклику, оформили заяву та свідчення свідків. Тобто діяли у рамках закону.

Варто зазначити, що восени, 25 листопада 2022 року, багато ЗМІ повідомили, що правоохоронці впіймали Микиту "у момент фізичної близькості з 17-річним хлопцем". Певно, неповнолітній співав у місцевому хорі. Тоді до нього навідалися працівники СБУ , а фото молодика в спідній білизні поруч з єпископом облетіли мережу.

У коментарях українці обурювалися, що після зустрічі із СБУ єпископ все ще ходить спокійно містом, та ще й знову з підлітками:

"А його парафіянам хоч у очі плюй, все одно кричать, що дощ йде... Ну, вже відкрито давайте йому хлопчиків передавати!", "Я взагалі не розумію, чого він досі несе служіння, це ж грішна людина, про який сані може йтися. Содом і гомор", "Чому він на волі, а не в ізоляторі?!", "Якщо він розбещував малолітніх, то чому він не під слідством?".