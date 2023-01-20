Jerry Heil здобула нагороду MME Awards 2023

Співачку нагородили в категорії Public Choice Award.

Jerry Heil здобула нагороду MME Awards 2023
Jerry Heil нагородили премією MME Awards 2023
© Jerry Heil / Instagram

Українська співачка та автор пісень Jerry Heil здобула престижну музичну нагороду MME Awards 2023, яка представляє сучасне та майбутнє звучання Європи. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

Співачку було нагороджено у категорії Public Choice Award, в якій вибір роблять глядачі шляхом голосування. Jerry Heil також отримає приз у розмірі 5000 євро та лайв-виступ у студії Deezer.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
П'єш пиво - наш "клієнт": як у Києві на вулицях роздають повісткиП'єш пиво - наш "клієнт": як у Києві на вулицях роздають повістки
"Завжди живий": "Пташка" з "Азовсталі" довела до сліз кадрами з коханим, якого втратила"Завжди живий": "Пташка" з "Азовсталі" довела до сліз кадрами з коханим, якого втратила
Скандал на конкурсі "Міс Всесвіт 2022": українка відмовилась стояти біля росіянки – відеоСкандал на конкурсі "Міс Всесвіт 2022": українка відмовилась стояти біля росіянки – відео
"Нікого не слухай": "Пташка" з Азовсталі чесно розповіла, за що її критикують українці"Нікого не слухай": "Пташка" з Азовсталі чесно розповіла, за що її критикують українці
"Як прикро!": Jerry Heil зробила українцям несподіване зауваження та поставила себе за приклад"Як прикро!": Jerry Heil зробила українцям несподіване зауваження та поставила себе за приклад
Блок рекламы


Похожие новости
"Як прикро!": Jerry Heil зробила українцям несподіване зауваження та поставила себе за приклад"Як прикро!": Jerry Heil зробила українцям несподіване зауваження та поставила себе за приклад
Jerry Heil після падіння в оркестрову яму звернулася до українців: "Я дещо зрозуміла..."Jerry Heil після падіння в оркестрову яму звернулася до українців: "Я дещо зрозуміла..."
Зачіска зірки серіалу Венздей – тренд 2023 року: кому підійде шегі-бобЗачіска зірки серіалу Венздей – тренд 2023 року: кому підійде шегі-боб
Jerry Heil після падіння в оркестрову яму розповіла, як почувається: "Коли ходжу..."Jerry Heil після падіння в оркестрову яму розповіла, як почувається: "Коли ходжу..."
"Впала в оркестрову яму": де і у якому зараз стані співачка Jerry Heil"Впала в оркестрову яму": де і у якому зараз стані співачка Jerry Heil
"Золотий Глобус 2023": оголошено номінантів кінопремії"Золотий Глобус 2023": оголошено номінантів кінопремії
"Переможець": іноземці бурхливо відреагували на пісню Jerry Heil для Євробачення-2023"Переможець": іноземці бурхливо відреагували на пісню Jerry Heil для Євробачення-2023
Названо переможців премії American Music Awards 2022Названо переможців премії American Music Awards 2022
Jerry Heil оспівала мужність Залужного та непереможність українських захисників: "Це кінець російської імперії"Jerry Heil оспівала мужність Залужного та непереможність українських захисників: "Це кінець російської імперії"
Jerry Heil зустрілася з Alyona Alyona та KOLA, артистки разом заспівали: "Ну просто нова ВІА Гра"Jerry Heil зустрілася з Alyona Alyona та KOLA, артистки разом заспівали: "Ну просто нова ВІА Гра"
Последние новости
Подгружаем последние новости