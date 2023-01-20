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2023-01-20
Jerry Heil здобула нагороду MME Awards 2023
Співачку нагородили в категорії Public Choice Award.
Jerry Heil нагородили премією MME Awards 2023© Jerry Heil / Instagram
Українська співачка та автор пісень Jerry Heil здобула престижну музичну нагороду MME Awards 2023, яка представляє сучасне та майбутнє звучання Європи. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.
Співачку було нагороджено у категорії Public Choice Award, в якій вибір роблять глядачі шляхом голосування. Jerry Heil також отримає приз у розмірі 5000 євро та лайв-виступ у студії Deezer.
Фаїна Вауліна, ZN.ua