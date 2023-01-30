Jerry Heil зізналася, що її засмутило в США та що планує робити далі: "Невже ви дійсно..."

Jerry Heil

Популярна українська співачка Jerry Heil вчиться писати музику для фільмів у коледжі Берклі, США, та платить за це величезні гроші..

В інтерв'ю Григорію Решетніку в програмі "Як ти?" співачка Jerry Heil, справжнє ім'я якої Яна Шемаєва, детальніше розповіла про своє навчання в США.

Артистку минулого року прийняли на навчання в американський коледж Берклі, де студентів-українців дуже мало. Яну дуже засмутило, що для українців немає жодної знижки на навчання. Один семестр навчання коштує аж 40 тисяч доларів (майже 1,5 млн гривень).

"З першокурсників українка я одна. На весь Берклі там лише дев’ятеро українських студентів. Невже ви дійсно не можете виділити якусь допомогу? Мені допомагали друзі перший час. Ціна залежить від того, який ти отримаєш грант. Навчання за один семестр коштує 40 тисяч доларів", – пояснила Яна.

Jerry Heil

Jerry Heil отримала грант на 10 тисяч доларів завдяки хорошим знанням, які вона продемонструвала під час вступу, тому для неї навчання коштує 30 тисяч.

"Навчання триває 4 роки. Я хочу повернутися до України, бо хочу ці інтегрувати ці знання сюди, хочу допомагати нашим митцям. Бачила потенціал до війни, й дивіться, що сталося під час — це просто вибух такої нереальної нової української музики, як грибочки після дощу. Хочеться поливати цей ліс", — додала співачка.

Jerry Heil


Тарас Галушко, politeka.net





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