Кошмал зі "Сватів" зізналася, як їй нав'язували інші стандарти краси: "Породжує комплекси"

Анна Кошмал

Українська актриса Ганна Кошмал заявила, що соціум та соціальні мережі активно нав'язують жінкам стандарти краси.

Українська актриса Ганна Кошмал , яка стала популярною завдяки ролі Жені у серіалі "Свати", поставила у своєму інстаграм-акаунті філософські питання про красу: як її визначити, за якими критеріями, хто вигадав правила та звідки береться почуття естетики? Ганна згадала, як вона ставила собі ці питання у підлітковому віці, і тепер знайшла відповіді на них.

Актриса наголосила, що соціум та соціальні мережі активно нав'язують жінкам стандарти краси, що породжує комплекси та почуття недостатності. Але справжня краса не пов'язана із зовнішніми факторами, а походить з любові до себе, здоров'я, чистоти та подяки. Ці внутрішні якості видно, коли вони вириваються назовні.

Любов до себе – це прийняття своєї індивідуальності, здорове харчування, здорове тіло, постійний розвиток та робота над собою. Актриса закликає всіх любити себе та пам'ятати, що кожна людина народилася вже ідеальною, і всі нав'язані стандарти краси – ілюзія.

Але справжня краса не залежить від зовнішніх факторів, як сексуальність не залежить від одягу, макіяжу та форм.

«Любити себе – здорове харчування, здорове тіло, постійний розвиток, працю над собою. І це приносить задоволення (а не обмеження), тому що тобі приємно працювати для того, кого ти по-справжньому любиш» - додала Анна.

Анна Кошмал


Дарина Силина, politeka.net





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